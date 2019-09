Escaño cero.- ¿Qué Gobierno?

Publicado 19/09/2019 8:00:35 CET

Hay una reflexión que no está de más hacer: es verdad que cuando se celebran elecciones los ciudadanos esperan que el partido que las gana sea capaz de formar Gobierno, pero ¿qué Gobierno?.

Y esa es la cuestión de fondo, lo que ha estado pasando como una losa desde que se celebraran las elecciones en el mes de julio.

Si nos atenemos a la aritmética solo había dos posibilidades: un Gobierno PSOE-Ciudadanos o un Gobierno PSOE-Unidas Podemos. Una vez despejado que Albert Rivera se negaba en redondo a siquiera hablar con el PSOE y que ha venido despreciando públicamente a Pedro Sánchez y a los socialistas, la única opción era que Sánchez intentará formar Gobierno con Unidas-Podemos pero ¿habría sido un Gobierno estable o habríamos tenido dos Gobiernos en uno? ¿Es posible que partidos con postulados tan distintos, con una concepción del Estado tan opuesta, hubiesen podido dar estabilidad a nuestro país?.

Es cierto que en otros países europeos las coaliciones están a la orden del día y que sin ir más lejos en Alemania conservadores y socialdemócratas gobiernan en coalición.

Pero seguramente hay menos "distancia" entre el partido de Merkell y la socialdemocracia alemana que entre el PSOE y Podemos. En el primer caso comparten la base del acuerdo que se sustenta en que comparten una serie de valores inmutables, en el segundo, o sea en el nuestro, eso no es así.

Lo he escrito en otras ocasiones, socialistas y comunistas en España son como el agua y el aceite. Cada país tiene su Historia y sus propias características.

Hay muchos ciudadanos de izquierdas que sueñan con la "unidad" al menos de acción del PSOE con Unidas-Podemos y que por tanto creían que este era el momento. Pero más allá de una concepción romántica sobre esa unidad, la realidad es la que se impone.

En mi opinión Pedro Sánchez ha hecho lo que tenía que hacer: ofrecer un pacto programático a Unidas Podemos pero sin que ese pacto incluyera incorporar ministros podemitas a su Gobierno.

Y tiene razón en su planteamiento. Un Gobierno tiene que ser coherente y sobre todo tiene que haber una base de confianza entre quienes lo integran.

La desconfianza entre ambas formaciones es tal que desde Unidas Podemos se decía con desparpajo que su pretensión de entrar en el Gobierno era, entre otras cosas, para controlar al PSOE, lo cual, cuanto menos resulta inaudito.

Y desde el PSOE incluso se les ofrecía nada menos que crear un organismo de control pero desde fuera del Gobierno.

Así que llegamos a la convocatoria de elecciones y a mí no me parece que sea un drama. Creo que es la única salida porque no se trata de tener "cualquier Gobierno" sino de tener un Gobierno coherente, que reme en la misma dirección y que no necesite comisarios políticos de fuera para garantizar que ese Gobierno haga lo que debe de hacer.