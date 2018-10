Escaño cero.- ¡Que hagan algo!

Publicado 14/02/2018 8:00:17 CET

MADRID, 14 Feb. (OTR/PRESS) -

El Gobierno aguarda a que los partidos independentistas muevan ficha sobre la anunciada investidura de Carles Puigdemont.

La cuestión de fondo es que si el Gobierno permanece cruzado de brazos y permite que a Carles Puigdemont se le elija presidente de la Generalitat aunque sea "simbólico", los independentistas habrán metido un gol por la escuadra.

Y no, no sirve que desde los aledaños de Moncloa se diga que el Gobierno no puede evitar ese nombramiento simbólico porque no tiene potestad para ello.

Tampoco se comprende que Ciudadanos esté viéndolas venir. Inés Arrimadas ha ganado las elecciones autonómicas y por tanto tiene la responsabilidad de presentarse a una sesión de investidura por más que este no salga adelante. Si lo hiciera, los catalanes y el resto de los españoles podríamos visualizar que efectivamente Ciudadanos tiene un programa de Gobierno para Cataluña y cuales serian sus propuestas para la relación de esta Comunidad con el Estado.

Es un error escudarse en que como no puede obtener la mayoría suficiente de los votos de la Cámara entonces mejor no hacer nada.

Después del esfuerzo titánico de ganar las elecciones Ciudadanos está malgastando ese triunfo, que a la postre resulta inocuo porque han dado un paso atrás.

De manera que ni el Gobierno puede cruzarse de brazos viéndolas venir y dejando que la situación se arregle por vía judicial ni Ciudadanos tampoco puede instalarse en la inacción porque sería tanto como convertir en inútil el voto de tantos y tantos miles de catalanes que les dieron su apoyo.

En política como en la vida quién no llena un vacío permite que lo llenen otros. Pues eso.