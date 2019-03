Escaño cero.- Los idus de mayo

Publicado 26/03/2019 8:01:00 CET

MADRID, 26 Mar. (OTR/PRESS) -

El Reino Unido no abandonará la Unión Europea el 29 de marzo que fue la fecha acordada en su día en cumplimento del mandato del referéndum que hace casi tres años aprobó el "Brexit". Tampoco es seguro que lo haga el próximo 22 de mayo si el Parlamento decide respaldar la última propuesta de Theresa May. Si dicha propuesta no fuera aprobada (hay precedentes), la Primera Ministra tendría que presentar un nuevo plan antes del 12 de abril o, en una situación ya que rozaría el drama político, el país debería abandonar la UE sin un acuerdo de desconexión. Aunque viene demostrando que es una superviviente de primer nivel, nadie apuesta un penique por el futuro político de la mujer que parecía mirarse en el espejo de Margaret Thatcher y puede que acabe como acabó la "dama de hierro", renunciando al cargo a resultas de un complot orquestado por dirigentes de su propio partido. La noticia de ese supuesto "golpe" la publicaba el Sunday Times señalando, sin revelar nombres, que una decena de ministros podrían estar implicados en la maniobra para forzar su dimisión. Nada es descartable porque los parlamentarios británicos gozan de una envidiable autonomía política. La disciplina de partido no es seguida con la rigidez que marca el comportamiento de los políticos de otros parlamentos en otros países. Theresa May es una superviviente y puede que consiga capear la conjura de algunos de sus ministros. No sería la primera vez. Lo que ocurre es que la crisis política que padece el Reino Unido en razón de la tempestad creada por el Brexit va más allá de los problemas de liderazgo del Partido Conservador.

Entre las posibles salidas se habla de una enésima propuesta de May a la Cámara de los Comunes y también de repetir el referéndum sobre el Brexit. El fin de semana por las calles de Londres una muchedumbre cifrada en un millón de personas reclamaba una segunda consulta. Sin descartar la convocatoria de elecciones. Todo está en el aire, pero los aires que llegan de Londres traen voces que recuerdan las vísperas de los Idus de Marzo.