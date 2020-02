Escaño cero.- Irreconocible

MADRID, 26 Feb. (OTR/PRESS) -

Dejó dicho Alfonso Guerra en los años de la Transición que el que después de que los socialistas gobernaran "a España no la va a conocer ni la madre que la parió". Aquellas palabras se hicieron realidad: los gobiernos de Felipe González metieron a España en la modernidad, nuestro país paso a poder medirse democráticamente de igual a igual con el resto de los países europeos.

Pero me parece a mi cuando de verdad vamos a dejar de "reconocer" a nuestro país es ahora con gobiernos bajo la batuta de Pedro Sánchez. Y es que el aventurerismo del Presidente está llegando tan lejos como para haber prometido y pactado con el PNV el traspaso de la Seguridad Social. Poco le importan al Presidente, y no digamos al vicepresidente Iglesias la voz de alerta de los letrados de la Seguridad Social que aseguran que el traspaso supone romper la Caja única, y por tanto con el principio de solidaridad financiera, amen de con la unidad del sistema que está consagrado en la Constitución.

Los letrados de la Seguridad Social se "sorprenden" que una decisión trascendental la tomen de manera "bilateral" el Gobierno del Estado y el gobierno vasco, así, de igual a igual, y sin pasar por discutir esa pretensión al menos en la Mesa del Pacto de Toledo. Y yo diría más, una decisión así no se debería de tomar sin contar con la oposición.

Resultan más que inquietantes las decisiones que está adoptando el Gobierno. Decisiones que van a conformar un nuevo modelo político pero sin que a los ciudadanos nos den la oportunidad de opinar y de votar si queremos que se ponga en marcha ese nuevo modelo.

Pero si el aventurerismo de Sánchez es un problema también lo es que la oposición apenas cuenta por su insolvencia.

Pablo Casado no ha logrado que los ciudadanos le vean como un político con peso suficiente para liderar el entro derecha. Ciudadanos apenas existe, es como el fantasma de la Opera, en este caso de la política.

Sánchez e Iglesias, o Iglesias y Sánchez, cuentan con el apoyo explícito de los partidos independentistas que nunca habían soñado que iban a conseguir tanto en tan poco tiempo.

Sí, con un gobierno de Pedro Sánchez va a ser cierta aquella frase de Alfonso Guerra: "A España no la va reconocer ni la madre que la parió", pero me temo que el resultado no va a ser favorable.