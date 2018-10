Escaño cero.- ¡Menudo papelón!

Publicado 24/10/2018 8:00:15 CET

MADRID, 24 Oct. (OTR/PRESS) -

Sí, menudo papelón viene haciendo el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez ante la crisis internacional que se ha abierto en relación con la desaparición y asesinato del periodista saudita Yamal Khashoggi.

Los líderes europeos después de intentar mirar hacia otro lado no han tenido más remedio que dar la cara y Angela Merkel ha cortado el suministro de armas de su país hacia Arabia Saudita pidiendo a España que haga lo mismo.

Y como recordarán no hace tanto que nuestra ministra de Defensa precisamente pretendió frenar el envío de armas a Arabia Saudita para que estas no fuera utilizadas en Yemen. Pero a la ministra la rectificó "in person" el propio Pedro Sánchez y ahora es él quién tiene sobre su tejado la respuesta a la petición de Merkel amen de la de sus socios de Podemos. En realidad lo que está en juego es saber si los intereses económicos y comerciales están por encima de los derechos humanos. Y esa es la respuesta que tiene que dar el Presidente. Sabemos cual quiso ser la de la ministra de Defensa y cual impuso Pedro Sánchez..

En realidad Pedro Sánchez no ha hecho otra cosa hasta el momento que lo que vienen haciendo sus colegas del resto de Europa, que llevan décadas mirando hacia otro lado ante los regímenes totalitarios de esa parte de Oriente. La razón no es otra que el petróleo. Pero ahora al régimen saudita parece que se le ha ido la mano en el caso Khashoggi y Occidente no lo puede obviar..

Pedro Sánchez se juega mucho en esta crisis, veremos si el presidente es capaz de colocar la defensa de la verdad, de la libertad de expresión y de los derechos humanos por encima de los intereses económicos. Su decisión le retratará.