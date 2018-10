Escaño cero.- "Y la mezquita es de...."

Publicado 26/09/2018 8:00:31 CET

MADRID, 26 Sep. (OTR/PRESS) -

Si hace unos días era noticia el informe encargado por el ayuntamiento de Córdoba sobre quién es el titular de su catedral-mezquita, ahora también lo es otro informe que viene a replicar al primero.

El informe ad hoc del Ayuntamiento, ponía en cuestión la titularidad de la iglesia sobre la mezquita-catedral o la catedral-mezquita, y el segundo informe, firmado por prestigiosos catedráticos de Historia, Académicos e investigadores de Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dice todo lo contrario. Es decir, recuerda que la mezquita, ahora catedral, viene perteneciendo a la Iglesia desde hace ochocientos años. Sí, ochocientos. De manera que cuestionar su titularidad son ganas de crear un problema donde no debería de haberlo.

Pero lo cierto es que históricamente en el PSOE ha habido un sector muy anticlerical que tiene a la Iglesia Católica entre ceja y ceja. Bueno, y no solo en el PSOE, hay que reconocer que una parte de la sociedad, también es anticlerical.

Naturalmente desde este sector anticlerical nunca se ha dicho ni una palabra sobre otras confesiones religiosas. Silencio administrativo. Parece que tanto les da las otras confesiones religiosas hagan o dejen de hacer porque su único objetivo es torcer la mano a la Iglesia Católica.

Ahora en esa pelea le toca el turno a arrebatar a la Iglesia algunas propiedades inmatriculadas a su nombre. Por ejemplo la Mezquita de Córdoba y unas cuantas catedrales.

Ojo, no digo que muchos de los bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia no puedan ser objeto de revisión, seguro que hay muchos cuya titularidad es más que discutible, pero los que son o han sido lugares de culto no deberían ponerse en cuestión. El caso más llamativo es el de la Catedral-Mezquita de Córdoba.

No es por molestar, pero vuelvo al principio, la Mezquita de Córdoba pertenece a la iglesia de 1236. Sí, sí, desde 1236.

A mi me llama la atención que en el caso de las catedrales el sector anticlerical quiera quitar su control a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Simple venganza?

En mi opinión, las catedrales y los recintos religiosos deben de estar gestionados por la Iglesia o como mucho cogestionados por la Administración y la Iglesia, ya que, por ejemplo las catedrales, son monumentos históricos, y forman parte del patrimonio de nuestro país.

Qué quieren, me parece inquietante que ese sector anticlerical quiera convertir las catedrales en "espacios cívicos". Recuerden que en Barcelona, Dani Módol, concejal de Arquitectura del PSC por más señas, calificó a la Sagrada Familia de "mona de Pascua", y desde la CUP se propuso desacralizarla y montar una escuela de artes escénicas y de música o un economato.

Parece una broma pero lo malo es que es peor que una broma pesada. Así que pongámonos en lo peor si dada la debilidad del Gobierno Sánchez las iglesias y catedrales inmatriculadas por la Iglesia Católica pasan a dejar de ser de su propiedad para convertirse en "centros cívicos".

Como el nuestro es un país singular tamaño disparate se podría llevar a cabo de un día para otro.

Y eso sí, me gustaría que esos adalides en contra de la Iglesia Católica dijeran alguna palabra sobre otras religiones que consideran a las mujeres menos que nada o que levantan sus recintos religiosos con dinero que proviene de países que violan los más elementales derechos humanos. Pero de esto no dicen ni palabra. ¡Cuánto anticlerical de manual!