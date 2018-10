Escaño cero.- ¿Qué pasa con el Rey?

Publicado 12/07/2018 8:00:34 CET

Hay un asunto de la mayor importancia que queda por aclarar de la conversación mantenida entre Pedro Sánchez y Joaquín Torras, y ese asunto tiene que ver con el Jefe del Estado. El Presidente de la Generalitat se ha atrevido nada menos que declarar persona non grata al Rey y a anunciar a bombo y platillo que no es bien recibido en Cataluña.

Es evidente que el Gobierno no puede tolerar semejante desafío y despropósito. Sin embargo, Carmen Calvo durante su comparecencia para informar sobre la reunión entre Sánchez y Torras, no fue ni clara ni precisa sobre este asunto. Es decir no dijo alto y claro que el Gobierno no tolerará que se intente ningunear y boicotear a Don Felipe precisamente por su condición de Jefe de Estado.

A mi, como supongo que a muchos ciudadanos, me gustaría saber si el presidente de Gobierno le advirtió al de la Generalitat precisamente esto, que no va a tolerar ni un agravio más al Rey.

Y también me gustaría saber cuando va a volver el Rey a Cataluña. Lo que no es de recibo es el espectáculo al que hemos asistido no solo durante la inauguración de los Juegos del Mediterráneo, donde Torras hizo lo importante posible por ni gustaría al Rey, sino cuando días antes el acto de concesión de los Premios Príncipe de Gerona, se tuvo que celebrar en un restaurante porque se negó que se llevará a cabo en una sede institucional.

El Rey es el Jefe del Estado, su papel esta recogido en la Constitución, y nos representa a todos los españoles. De manera que este no es un asunto baladí.

No tengo la menor duda de que es más que positivo que se haya restablecido el diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat pero también, y no me cansaré de insistir, que es igualmente necesario que las reglas del juego estén claras y en democracia las reglas del juego no son otras que el cumplimiento de la Constitución. Ni más ni menos.