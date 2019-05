Escaño cero.- El voto inútil

Publicado 24/05/2019 8:00:10 CET

MADRID, 24 May. (OTR/PRESS) -

No comprendo a los votantes de la derecha. O mejor dicho no comprendo a quienes queriendo que pierda la izquierda las elecciones dan su voto a Vox.

Si algo ha quedado claro el pasado 28 de abril es que la voladura del PP a quién ha beneficiado es al PSOE. Quienes decidieron en vez de votar al PP votar a VOX contribuyeron al triunfo del PSOE en las urnas. De manera que el voto a VOX es un voto inútil si quienes votan a este partido lo hacen para impedir que gobierne la izquierda.

En cualquier caso el PP tiene un reto por delante: conseguir que regresen a sus filas los votantes que se le han ido a VOX por la derecha y a Ciudadanos por el centro. Porque no basta que los votantes se den cuenta de que el voto a VOX es un voto inútil sino que desde el PP sean capaces de ofrecer un proyecto político sólido, centrado y creíble. Pero no solo sólo eso, el PP también también necesita demostrar que tiene un equipo dirigente solvente, personas con experiencia, algo que no ha demostrado desde que este partido lo preside Pablo Casado.

El gran problema de Casado es que no tiene un buen equipo, seguramente los que le rodean son personas de su confianza pero el problema es que a los ciudadanos de a pie no les inspiran demasiada confianza.

Así que Pablo Casado no solo tiene abierta un vía de agua por la que se les escapan votos, como es VOX, sino que tiene otra vía de agua y es no haber sido capaz de conformar un equipo con gente de mayor solvencia a su alrededor.

En mi opinión después del 26 de mayo, si Pablo Casado no quiere conducir al PP a la irrelevancia tendrá que plantearse una remodelación del equipo dirigente que le acompaña además de centrar seriamente el discurso político. Y no es menos importante que sea capaz de ofrecer un proyecto comprensible, coherente y centrado. Competir con la extrema derecha ha sido un error que ha pagado en las urnas. Casado no fue capaz de ver que su verdadero adversario era Vox.

Le queda menos de una semana para no volver a equivocarse de objetivo y no dar más traspiés con la estrategia. Si el 26 de mayo el resultado del PP en las urnas vuelve a ser un fiasco será difícil que pueda consolidar su liderazgo en el PP. Veremos si es capaz de convencer a los votantes de la derecha que los votos a VOX son votos que contribuirán al triunfo de la izquierda.