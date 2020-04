Julia Navarro.- El valor de los números

MADRID, 1 Abr. (OTR/PRESS) -

Ezquerra Republicana de Cataluña tiene razón: se deberían hacer los tests del coronavirus a toda la población. No solo porque es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud sino porque sin duda salaría vidas y sobre todo sabríamos exactamente el alcance del maldito virus.

A diario el Gobierno nos informa del número de contagiados, de defunciones de altas médicas pero esos datos no son, no pueden ser exactos puesto que solo se hacen test a personas que llegan a los hospitales en situaciones críticas y por tanto es difícil saber cuantas personas hay en nuestro país que estén infectadas por el coronavirus.

Por tanto si no sabemos realmente el número de personas afectadas difícilmente esos porcentajes de contagiados tienen un valor exacto.

Hay muchas, muchísimas personas que tienen síntomas de padecer el coronavirus pero que los médicos les recomiendan que se queden en casa y desde luego no les hacen el test para confirmar si lo tienen o no. Y hay otras personas, según nos dicen, que son asintomáticas pero que sin embargo pueden estar transmitiendo el virus.

Así que esos números y porcentajes que diariamente nos cuenta desde el Gobierno no reflejan la realidad. La única manera de saberlo es que el Gobierno tomará la decisión de que en los centros de salud nos hicieran a todos los ciudadanos el test.

Si no hay datos reales de contagiados difícilmente podemos saber si se está venciendo o no al coronavirus y no solo eso, tampoco sabemos el número real de fallecimientos.

Sin duda alguna e Gobierno está intentando atajar esta gravísima crisis sanitaria y pone su mejor voluntad para hacerlo pero el problema es que se necesita algo mas que buena voluntad. Si el Presidente escuchara lo que dicen los ciudadanos seguramente se enteraría de las muchas criticas a su gestión. Criticas y descontento además de miedo. Lo que no quita para que haya ministros y responsables públicos como la ministra Margarita Robles y las Fuerzas Armadas o la policía y Guardia Civil bajo el mando del titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y no digamos los médicos y personal sanitario que están en primera línea de combate, y cuya gestión es apreciada por los ciudadanos.

Pero vuelvo a las estadísticas. El Gobierno está desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de que se efectúen test a toda la población y mientras eso no se haga no se conocerá cual es el alcance del virus y por tanto será difícil luchar contra el. Los test y la falta de material sanitario, respiradores, oxigeno bastas, mascarillas, guantes, desinfectantes, etc son la parte más importante para encarar el problema.

Mientras tanto los datos que nos dan todos los días son un pálido reflejo de la realidad porque sino se sabe cuantas personas hay realmente infectadas es difícil hacer estadísticas creíbles. Ya digo que gestionar una situación tan endiablada no es fácil, pero si no se empieza por saber exactamente el alcance del coronavirus difícilmente se le podrá atajar adecuadamente.