Luis del Val.- Las barbas del vecino

MADRID, 4 Dic. (OTR/PRESS) -

Sin entrar en los importantes matices diferenciadores, podríamos decir que el Día de Acción de Gracias mueve a tantos millones de personas y los reúne en torno a la misma mesa, en Estados Unidos y Canadá, como en Europa la Nochebuena. Allí se celebra el agradecimiento por el buen término de las cosechas, mientras protestantes, católicos y anglicanos, recuerdan en Europa el nacimiento de Jesús.

Este año nada es igual. Ni lo ha sido el Día de Acción de Gracias, ni lo va a ser la Navidad europea. El lujoso desfile en Mahnhattan, durante el cuarto jueves de noviembre, con artistas de renombre, globos gigantescos, y esa espectacularidad típicamente estadounidense no se ha producido, como tampoco habrá cabalgata de Reyes Magos o desfile de Papá Nöel a este lado del Atlántico. Lo que sí tenemos son datos para hacernos reflexionar. Y es que, tras la celebración del día de Acción de Gracias, la cifra de muertos en 24 horas ha alcanzado la estremecedora cifra de 3.557. Y son muchas vidas segadas, como lo son también los más de 100.000 contagios.

Sí, es cierto, Estados Unidos tiene más de 328 millones de habitantes, pero si obramos de manera parecida, y no podemos soportar los límites establecidos, y nos quitamos la mascarilla, y cantamos y vociferamos, y nos abrazamos, porque tenemos hambre de abrazos, es bastante probable que, en la Navidad de 2021, justo al año que viene, algunos de los que hemos abrazado en estas Navidades ya no estén con nosotros. Y será nuestro padre, nuestra madre, un yerno, un cuñado o una nuera, pero será alguien a quien echamos fuera de la mesa de Navidad del año que viene, por no poder aguantarnos en esta de 2020.

Mintió Sánchez, en junio, porque no habíamos vencido nada, y nos podemos mentir a nosotros mismos, ahora, por impaciencia y falta de sentido común. Pero es una de esas mentiras que salen muy caras, al olvidar lo que le está sucediendo a la barba del vecino.