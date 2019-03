Luis del Val.- El compasivo Echenique

Publicado 05/03/2019 8:02:42 CET

La bondad es algo que, como el humo, no puede esconderse, y a Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, le sobra la misericordia, y por ello intenta que su espíritu se proyecte a todos los abulenses y reciban, como él, con los brazos abiertos a Pilar Baeza, candidata a dirigir el Ayuntamiento de Ávila. Pilar Baeza participó en un terrible asesinato y cumplió condena. Fue la que aportó el arma homicida y, después, la limpió y la volvió a guardar en la armería familiar. El cadáver fue arrojado a un pozo, pero según cuenta el hermano del asesinado, Pilar visitaba a los padres de la víctima, cuando sus padres no sabían dónde se encontraba el cuerpo -ella sí- y, en ocasiones, se quedaba a comer con ellos. Me imagino que este detalle de la ayudante del asesinato interesándose por el estado emocional de los padres del asesinado, puede que sea uno de los que más ha conmovido a Echenique para salir en defensa de la futura alcaldesa de Ávila. En general, quien participa en un asesinato procura mantenerse lejos de la familia de la víctima, pero Pilar Baeza se nota que es una mujer excepcional, con indudable temple, y que, seguramente por misericordia, se impuso estas visitas en las que, además, después tendría que afrontar la digestión, lo que la califica como una mujer que no se arredra ante nada, y capaz de comer o desayunar con quién sea, sin venirse abajo.

El caritativo Pablo Echenique ha salido en su defensa con el argumento de que sí, es cierto, pero ya cumplió su condena. Desde luego, es legal que se presente para regir el municipio abulense. Ahora ya solo falta que los votantes de Ávila, estimulados por la admirable piedad de Pablo Echenique, participen de esta compasión, se convierta en colectiva, y voten en masa a Pilar Baeza, y la puedan invitar a comer, sin necesidad de que, antes, haya participado en ningún otro crimen.