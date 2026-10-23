Luis del Val.- Frente Amplio: Frente Popular

MADRID 23 Oct. (OTR/PRESS) -

Hasta el momento -que yo sepa- ni el PSOE, ni el PCE, ni Esquerra Republicana, ni ninguno de los partidos que formaron parte de la coalición del Frente Popular, en las elecciones de febrero de 1936, han presentado una querella, por injurias, contra Manuel Alvarez Tardío y Roberto Villa García, autores del libro, publicado en 2017, con el título de "1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular", donde con datos y documentos, que nadie ha discutido, se explica que las elecciones no las ganó triunfalmente el Frente Popular, sino que las perdieron por más de 700.000 votos. Es decir, que hubo un pucherazo.

Como el experto en joyas, José Luis Rodriguez Zapatero, se cargó el espíritu de la Transición -con una amnistía que depuraba los pecados de la guerra civil, tanto de derechas como de izquierdas- al proclamar la inoportuna y tuerta Ley de Memoria Histórica, es lógico que, animados por esa invitación, quienes no somos tuertos comencemos a recordar al abuelo desertor de Pedro I, El Mentiroso, que huyó del lado correcto de la Historia para ayudar a Franco a implantar la dictadura, o de las indudables semejanzas entre el llamado Frente Amplio, que se presenta a las elecciones del 29 de noviembre, y el Frente Popular, que robó votos y dio el pucherazo en las elecciones de febrero de 1936.

Hay algunas diferencias, porque en aquella amalgama estaban los separatistas catalanes, pero no el PNV, dado que, al ser un partido católico, chocaba un poco que se aliara con personajes como Largo Caballero, que había dicho que España había dejado de ser católica, y que NUNCA podría ser presidente de la República un católico. Bueno, también fue sincero en sus manifestaciones cuando dijo que el PSOE "quería el Poder, a ser posible por la vía legal... si se podía".

En realidad, ahora que la memoria histórica nos insta a volver la vista al pasado, debemos reconocer que la única etapa de socialdemocracia del PSOE, fue la que coincide con el liderazgo de Felipe González, la más brillante, y ya vemos el cariño que Pedro I, El Mentiroso, le tiene a su colega.

Es cierto que no está la violenta CNT, pero Bildu es un partido con el que ya ha pactado el PSOE, y ahora incorpora a sus listas a asesinos de ETA, bajo el mando de un secuestrador en excedencia.

En fin, visto desde este cuarto de siglo, casi parece menos peligroso el Frente Popular, que esta moderna versión llamada Frente Amplio.