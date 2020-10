Luis del Val.- Navidades mancas

MADRID, 27 Oct. (OTR/PRESS) -

Después de ponerse muy duro con Vox, Pablo Casado se va a poner blando con Pedro Sánchez y le va a decir que siete meses de estado de Excepción, no, pero algo más de dos meses podría ser.

Teniendo en cuenta que estamos a 27 de octubre, eso significa que vamos a tener, en lugar de unas Navidades Blancas, unas Navidades Mancas, porque no nos vamos a poder reunir más de seis, y eso significa que en los nacimientos municipales -siempre y cuando el municipio no lo gobierne la izquierda, enemiga de los belenes- habrá que quitar a un rey Mago, ya que entre el Ángel Anunciador, La Virgen, San José, el Niño y los Tres Reyes Magos suman siete, o sea, que habrá que quitar a uno de los Magos, y cuidado que el que se quite sea Baltasar, porque correrá el peligro seguro de ser acusado de racista, segregacionista, casposo y fascista.

Y eso, sin tener en cuenta que no vengan los Amigos de los Animales, y reclamen como seres de pleno derecho al buey, a la mula y a los caballos de los Reyes, que entonces intervienen los agentes de seguridad y serán detenidos por reunirse ¡nueve! seres, entre humanos, hijos de Dios, ángeles, e irracionales con derecho a sumar.

Si Casado cree que es aceptable aprobar cinco estados de Alarma seguidos, de una sola tacada, y despedirse del Amo y Señor de un largo periodo huérfanos de garantías constitucionales, hasta después de Reyes Magos, para poder acudir a la rebajas de El Corte Inglés, él sabrá si se fía, y si podremos soportar el rosario de decretos leyes que será capaz de redactar desde Moncloa, sin que la Soberanía Popular -el Congreso de los Diputados- pueda hacer otra cosa que enterarse al mismo tiempo que nos enteramos los periodistas. Pero él sabrá. Y, si se equivoca, ya lo comprobará en las próximas elecciones... para las que faltan, todavía, tres navidades más, quien sabe si con el estado de alarma de nunca acabar.