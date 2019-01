El Abanico.- Festival del piorno contra la despoblación

Publicado 18/01/2019 8:01:01 CET

MADRID, 18 Ene. (OTR/PRESS) -

A iniciativa de pequeños empresarios de la Sierra de Gredos, en Ávila, surgió la idea de plantarle cara a la España vacía. Un proyecto al que han puesto nombre "Festival del piorno contra la despoblación", que se celebra cada año, y al que se han sumado no solo los habitantes de los pueblos más importantes -Hoyos del Espino, Navarredonda, Barajas, San Martín del Pimpollar, Hoyocasero, Navalsauz, entre otros muchos-, además de jóvenes emprendedores cuyo objetivo prioritario es revitalizar y dar vida a lugares que apenas cuentan con una docena de habitantes. De éstos, la mayoría jubilados que se niegan a abandonar sus casas, sus pequeñas tierras, porque es ahí donde han nacido, donde han crecido, donde han ido a la escuela, donde han conocido a la madre o al padre de sus hijos y donde han envejecido y quieren morir.

El problema afecta no solo a este bello paraje de la España profunda: afecta a todas las comunidades, a pequeños o grandes pueblos, a ciudades del interior y del resto del territorio, como bien lo describe en su libro "La España vacía", el periodista Sergio del Molino. Un documento de obligada lectura que debería estudiarse en colegios y universidades para que desde niños tomasen conciencia del desgarro que supone para el futuro de nuestro país, la despoblación. Un problema que irá en aumento si no se toman medidas eficaces, ya que se trata de un problema común en toda Europa, del que los políticos apenas hablan porque no es ahí donde está su granero de votos.

La pregunta que muchos se hacen, nos hacemos, es: ¿cómo es posible que con la grave crisis que hemos padecido, que ha dejado en la cuneta a tantas familias como han perdido sus empleos, incluso sus hogares, que ha afectado a una parte importante de la clase media y, muy especialmente, a jóvenes suficientemente preparados y a otros que no lo están pero que necesitan trabajar para sobrevivir, cómo es posible, digo, que nadie se haya planteado promover iniciativas que revitalicen zonas en las que pueden encontrar viviendas con alquileres baratos, tierras que les garantizan lo imprescindible para vivir, médicos, residencias de ancianos, cómo?

En Galicia, el Instituto Galego de la Vivienda, está tratando de luchar contra la despoblación concediendo subvenciones de hasta diez mil euros para la adquisición de viviendas por parte de menores de 35 años, con el objetivo de contribuir al asentamientos de jóvenes en zonas rurales.

Me consta que en Ávila, tanto la Diputación como la Junta de Castilla y León, luchan contra este problema, dando visibilidad a la riqueza de la zona: gastronomía y turismo principalmente, o repoblando con piornos -un arbusto que crece en las zonas rocosas, con muchas ramas, frondosos y de hoja amarilla o blanca, que no solo dan vistosidad sino que crecen sin necesidad de la mano del hombre-, en zonas casi desérticas.

De igual manera, en el último congreso de gastronomía, que se celebró en el Parador de Gredos, -donde se reunieron los padres de la Constitución para terminar de perfilar la Carta Magna-, uno de los lugares más bellos de esta sierra, se reunió la flor y nata de la buena mesa abulense. Tan rica en carnes y verduras de la tierra, con el fin de atraer un turismo de calidad, que ayude a revitalizar la zona. No es la única iniciativa porque a Gredos van escaladores y la caza es abundante. Todo ello demuestra que se van dando pasos en la buena dirección, pero no es suficiente: hacen falta proyectos de gran calado económico y social.