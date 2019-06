Victoria Lafora.- La batalla por Madrid

Publicado 09/06/2019 8:00:49 CET

En el Ayuntamiento y en la Comunidad la actual dirección del PP se juega su futuro. Ambas plazas hicieron salir al balcón de Génova 13 a todo el equipo de Casado, en un jolgorio que compensara el espeso silencio de la noche de las elecciones generales. Y, cuando todo parecía al alcance de la mano, Ciudadanos se les pone exigente y quiere a Begoña Villacis sentada en el sillón de Carmena.

La pelea de la derecha en esta legislatura va a estar en los bancos del Congreso de los Diputados donde Casado y Rivera van a competir, a cara de perro, para lograr el título de "jefe de la oposición". Para tener alguna "chance", el líder de Ciudadanos necesita tocar poder autonómico o municipal. ¿Que mejor medalla que la capital del Estado?

Conviene recordar que la candidata Villacís fue de los pocos dirigentes de su partido que no puso un cordón sanitario al PSOE y se mostró dispuesta a pactar con todos, al contrario que Ignacio Aguado, su compañero de cartel. El PP teme que, tras la primera reunión de ambas fuerzas políticas, donde no se dio por hecho que Martínez Almeida era el candidato y punto, se intente un canje.

Y el problema es que el tiempo apremia, ya que el sábado quince, es decir el próximo, si no hay alternativa, Manuela Carmena volverá a ser elegida, al ser la lista más votada. Queda, además, el engorroso asunto de las citas con Vox que tanto "afean" la imagen de la formación naranja y tanto repelús provocan. De momento, y para calmar a los de Abascal, el PP ya ha cerrado acuerdos en todas las localidades donde no necesitan a nadie más. Pero la foto con Ciudadanos sigue siendo inevitable.

Espinosa de los Monteros ya ha amenazado con dejar que "la izquierda" se haga con la presidencia de la Cámara autonómica madrileña, lo que dificultaría muchísimo la legislatura tanto a Díaz Ayuso como a Aguado.

Porque esa es otra, si las negociaciones para el Ayuntamiento apremian, no se quedan atrás las de la Comunidad. La fecha límite para elegir al nuevo responsable es el once de julio, pero antes, este mismo martes que viene, se celebra el primer pleno y saldrán elegidos secretarios y presidencia. Su capacidad de dilatar plazos de tramitación de proyectos, y funcionamiento de la institución, está acreditada. No hay más que ver cómo funciona el Parlament de Cataluña en manos Torrent, un destacado militante de ERC y devoto del independentismo.

La amenaza de Vox parece que ha surtido efecto e Ignacio Aguado se ha mostrado esta semana menos renuente a sentarse con Espinosa de los Monteros... O sea, a hacer de la necesidad virtud.

Porque, si con tantas bravuconadas no consiguen ponerse de acuerdo, Carmena y su aborrecido "Madrid Central" seguirán cuatro años más; Gabilondo y Errejón se harán con la Puerta del Sol y, a este último, se le pondrá en el disparadero para sustituir al paupérrimo Iglesias, con un Podemos en guerra civil, por una nueva formación a la izquierda del PSOE. Es decir, a Errejón le hacen un líder.