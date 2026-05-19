Expertos señalan protección del usuario, soberanía tecnológica y regulación como desafíos de IA

Madrid, 19 de mayo de 2026. Expertos han reflexionado este martes sobre el impacto de la Inteligencia Artificial, así como acerca de los principales retos que se afrontan en esta materia, entre los que destacan la protección de usuario, la soberanía tecnológica, su regulación o la "adopción ágil" en la sociedad "sin perder de vista los derechos fundamentales". Así lo han expresado María Jesús Martín, directora de División de Gobernanza y Planificación de la Inteligencia Artificial; Josetxo Soria, manager de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google; y David Alonso, vicepresidente y director de negocio de Mobile Experience en Samsung España, en la mesa 'Sostenibilidad, seguridad y gobernanza en un mundo dominado por IA'.