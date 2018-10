Multitudes inundan las tiendas en el 'black friday' estadounidense

Actualizado 25/11/2011 15:19:35 CET

MADRID, 25 Nov. (Reuters/EP) -

A la caza de ofertas, miles de personas salieron en busca de ofertas en las tiendas estadounidenses desde la noche del jueves, en búsqueda de promociones de televisores, juegos de video y juguetes, aunque sin olvidar su incierto bienestar económico.

Algunos locales abrieron el mismo jueves de Acción de Gracias, con la esperanza de conseguir parte de las ventas de la que se prevé será una temporada de compras de fin de año moderada. Así el llamado 'viernes negro', que tradicionalmente da inicio al período de compras navideñas, comenzó antes de lo usual.

La estrategia parecía funcionar en la juguetería Toys R Us de Long Island, donde unas 300 personas hacían fila antes de que la tienda abriera a la 9 de la noche del jueves. Empleados de otras tiendas decían que la afluencia era mayor que en ocasiones anteriores.

Los compradores buscan ofertas, pero clientes como James McBreaty son exactamente lo que las minoristas quieren: los que también comprarán algo más que los productos a precios bajos para atraer al público.

"Vinimos por las ofertas pero estamos considerando si compramos algunas cosas que no tienen descuentos", dijo McBreaty, un asistente legal de 32 años, que esperaba con su esposa a que abriera la tienda.

"Lo más probable es que no toda la tienda esté en descuento, así que probablemente compraremos algunas tonterías de todas formas", añadió.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) espera que 152 millones de clientes lleguen a las tiendas, un 10,1 por ciento más que el año anterior. En realidad, la temporada de compras ya había partido hace algunos días porque minoristas como Wal-Mart Stores Inc y Toys R Us comenzaron pronto a ofrecer programas de pagos en cuotas.

Minoristas como Amazon.com y Wal-Mart también hacían ofertas por internet, porque Acción de Gracias se ha convertido en uno de los días de más compras online del año. Los ejecutivos de las minoristas y los analistas están anticipando una temporada con más competencia este año que en el 2010.

El desempleo sigue en el 9 por ciento, la confianza del consumidor no es muy buena y la crisis de deuda europea ha debilitado los precios de las acciones.

NRF pronostica un alza de un 2,8 por ciento de las ventas en la temporada navideña de noviembre y diciembre, que es menor a la expansión de un 5,2 por ciento de 2010. Incluso, algunos compradores sienten que la recesión volvió, pese a que no hay cifras económicas que lo muestren.

"Este año vamos a hacer compras, pero no creo que tanto como antes. Por la recesión no vamos a comprar tanto", dijo Desiree Schoolfield, funcionaria pública de 49 años de Queens, quien se encontraba en la juguetería Toys R Us en Times Square en Nueva York.

En la tienda de Macy's en Herald Square de Nueva York, cuatro activistas de Occupy Wall Street llamaban a boicotear a la empresa y dejar de apoyar a las grandes corporaciones, mientras 9.000 personas hacían fila para entrar a comprar.