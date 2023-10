Alegría apuesta por formar a los docentes para que ayuden a los alumnos a "conjugar la inteligencia natural y la IA"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Pilar Alegría, ha explicado que a los jóvenes "les corresponde conjugar la inteligencia natural y la Inteligencia Artificial".

"Se puede y se debe hacer, pero para eso la clave es tener buenos docentes, formados y apoyados, y desde el Gobierno estamos intentando desplegarlo de la mejor manera. Es una tarea en la que todavía nos quedan muchos escalones por subir", ha señalado este jueves Alegría durante la clausura del Congreso EnlightED 2023.

La responsable de Educación ha apostado por una Inteligencia Artificial "más responsable y segura". "Cogen aquí mucha fuerza los docentes. La IA es una realidad que ya está aquí, es innegable y todos tenemos la responsabilidad de trabajar para que se convierta en una herramienta que provoque una mejor educación para todos. Hablando siempre de una IA ética, responsable y segura", ha puntualizado.

En su intervención, Alegría ha incidido en la importancia de generar una Inteligencia Artificial "mucho más ética, transparente y responsable", observando y estudiando sus "efectos negativos".

Así, ha destacado que cuanto antes se puedan vislumbrar los aspectos positivos de la Inteligencia Artificial "mucho mejor". "Veremos cómo se pueden crear herramientas, respuestas multimedia para mejorar el aprendizaje en idiomas o reducir la carga burocrática de docentes", ha dicho.

En referencia a la herramienta de ChatGPT, ha asegurado que "algunos dicen que se ha convertido en el Rincón del Vago". No obstante, ha precisado que la IA "no se ha inventado como una herramienta para copiar y pegar, en todo caso lo ha mejorado".

ADAPTAR LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS AL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA

"Toda esta inmediatez que estamos teniendo nos lleva a que no podemos bajar los brazos y esperar que las cosas se resuelvan solas", ha comentado Alegría, al tiempo que ha agregado que, cuando se habla de Inteligencia Artificial, hay que hablar del profesorado que, a su juicio, "merece que se le dé una buena formación sobre estas herramientas tan disruptivas, merece conocer experiencias y trabajar en proyectos pilotos para que, a través de la tecnología, puedan adaptar sus proyectos pedagógicos".

No obstante, ha alertado de que no se trata de una herramienta que "es infalible 100%". "Hace falta tiempo. Tenemos que ser conscientes de que no estamos frente a una herramienta que es infalible 100%, todavía tiene errores, da respuestas erróneas. No queremos poner en marcha experimentos sin comprobar 100% que en algunos casos sucede", ha manifestado.

En este punto, Alegría ha recordado el caso de hace unas semanas en el que varios menores estuvieron implicados en la manipulación con Inteligencia Artificial de imágenes de chicas menores sin ropa.

"Hace unas semanas vivimos experiencias muy complicadas, como aplicaciones que hacen uso de la IA para facilitar la humillación de jóvenes y adolescentes. Estamos frente a un problema de una gran magnitud, necesitamos una sociedad más formada, más preparada y con más normativas sobre esta cuestión", ha advertido.

Centrándose en el aspecto pedagógico, la ministra ha hecho hincapié en que "sería absurdo" no decir que la llegada de la IA no pone delante "unos retos absolutos, porque pone en cuestión casi todo, como el sistema de evaluación o el propio currículo educativo".

"Si tenemos la información de una manera inmediata y en cualquier formato es lógico preguntarnos qué tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que sea útil y que les permita crecer como ciudadanos cultos y seres responsables", ha concluido Alegría.