Amnistía Internacional critica el uso de porras policiales en la Complutense contra estudiantes "en actitud pacífica"

Cargas policiales - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha condenado las cargas policiales que tuvieron lugar este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid con motivo de la huelga educativa.

La organización ha denunciado un "uso excesivo de la fuerza, mediante el empleo de porras policiales contra personas que, en su mayoría, están sujetando una pancarta o sencillamente están en las primeras líneas del grupo de manifestantes, en actitud pacífica".

En este contexto, Amnistía Internacional ha recordado que "las porras policiales solo deben emplearse contra personas que están llevando a cabo actos violentos, con la finalidad de que dejen de hacerlo y cesen en su actitud".

Asimismo, responde a la Confederación Española de Policía (CEP) que "no está legitimado ese empleo de la fuerza por el hecho de que la manifestación no estuviera comunicada".

En este sentido, asegura que "la falta de notificación previa no convierte una manifestación en ilegal, ni es motivo legítimo para disolverla o detener a sus participantes". "La notificación sirve para informar de la celebración de la protesta, pero no es ni debe entenderse como una solicitud o petición de permiso", aclara.

"Tampoco lo está por saltarse cordones policiales o invadir la calzada. El espacio urbano no es solamente un área de circulación, es también un espacio para la participación pública. Una manifestación es un uso tan legítimo del espacio público como el tránsito de vehículos y personas", defiende Aministía Internacional.

En este punto, aclara que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han afirmado de forma reiterada que las autoridades "deben tolerar cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana a causa de las protestas, como la interrupción del tráfico, para no privar al derecho a la libertad de reunión pacífica de toda su esencia".

"E incluso, si fuese cierto lo que alega la policía sobre que hubo una primera agresión por parte de un manifestante, ésta no legitima en absoluto la actuación policial contra el resto de manifestantes. Hechos aislados de violencia no implican que la manifestación deje de ser pacífica, y deben ser abordados de forma específica por la policía, de forma proporcionada y respetando el ejercicio del derecho a la reunión pacífica del resto de manifestantes", afirma la organización.

Aministía Internacional valora "positivamente" que la Delegación del Gobierno haya solicitado una investigación interna urgente, aunque exige "una investigación independiente y exhaustiva de los hechos".