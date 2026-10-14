ANPE exige al Gobierno que evite la "extinción silenciosa" del derecho del profesorado a la jubilación anticipada

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MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha exigido al Gobierno la extensión de la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 años con 30 años de servicio a la totalidad del profesorado, así como la recuperación de los incentivos vinculados.

La organización se opone frontalmente a que este derecho desaparezca de la función pública docente y reclama que se acometan las modificaciones normativas oportunas para evitarlo.

Actualmente, recuerda el sindicato, "solo pueden jubilarse anticipadamente quienes accedieron a la función pública antes de 2011 y están adscritos al Régimen de Clases Pasivas del Estado, un colectivo cada vez más reducido y veterano que no admite nuevas incorporaciones".

ANPE avisa de que las personas que ingresaron con posterioridad, integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, "se ven abocadas a prolongar su vida laboral hasta los 66 años y 10 meses -un listón que se elevará definitivamente a los 67 años a partir de 2027- o hasta los 65 si acreditan el periodo mínimo cotizado".

En este escenario, alerta de que, en cuanto se extinga el primer grupo, la distinción en el acceso a la jubilación anticipada "dejará de ser una desigualdad entre dos colectivos para convertirse en la desaparición completa de un derecho del que hasta hace quince años disfrutaba la gran mayoría del profesorado".

Para el presidente nacional del sindicato, Francisco Venzalá, "esta cuestión no concierne solo a quienes están cerca de la jubilación, sino a todo el profesorado, por muy lejano que se vislumbre ese horizonte para los más jóvenes".

En este sentido, ha subrayado que "la jubilación anticipada facilita el relevo generacional, permite renovar plantillas y evita que se obligue a personas que han dedicado toda una vida a una profesión tan exigente a seguir trabajando más allá de los 60 años cuando, en muchos casos, el cansancio y la carga acumulada hacen difícil afrontar la tarea en plenitud".