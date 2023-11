Aprobar la nueva EBAU, mejorar becas y un decreto de participación, peticiones de los estudiantes al nuevo Gobierno

El Ministerio de Educación, "muy atento" a la propuesta de participación estudiantil, cree que es una "magnífica idea"



MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) ha pedido al nuevo Gobierno una reforma del sistema de becas y ayudas al estudio; que apruebe la reforma de la Evaluación del Bachillerato para el acceso a la Universidad (EBAU); y que saque adelante un nuevo real decreto de regulación de la participación de los estudiantes en el sistema educativo no universitario.

Así lo ha manifestado este viernes 17 de noviembre el presidente de CANAE, Antonio Amante, durante su participación en el acto de conmemoración del Día Internacional de los Estudiantes, celebrado en el Congreso de los Diputados.

En el acto, celebrado un día después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno en la Cámara Baja, el presidente de la organización de estudiantes ha presentado sus propuestas al nuevo Ejecutivo. En concreto, ha reivindicado una reforma del sistema de becas y ayudas al estudio, "entendiéndolo como la llave que abre las puertas de la igualdad de oportunidades, como el pasaporte que permite viajar hacia un futuro mejor, sin importar el origen".

Por ello, CANAE propone una reforma para pasar de un sistema de cuantías variables a un sistema de cuantías fijas, basadas en criterios económicos, "con el fin de que estudiantes y familias puedan conocer la cantidad que van a recibir y, por tanto, dar a las familias más seguridad financiera".

Asimismo, reivindican una reforma integral de la EBAU e instan al nuevo Gobierno a aprobar "a la mayor brevedad posible" la reforma pactada con la comunidad educativa y que debido al adelanto electoral "quedó guardada en un cajón". "Es una buena reforma, consensuada con los y las estudiantes y, por tanto, deseamos que se haga efectiva lo antes posible", ha dicho Amante.

El presidente de CANAE también ha avanzado que presentarán formalmente al nuevo Ministerio de Educación y Formación Profesional su propuesta del nuevo real decreto de Regulación de la Participación de los y las estudiantes en el Sistema Educativo No Universitario.

"Exigiremos y lucharemos para que se apruebe lo antes posible, porque las entidades no podemos esperar más, porque creemos que es de justicia que las leyes y las normativas vayan acorde a la realidad socioeducativa del momento", ha zanjado Amante, quien ha advertido de que la norma actual, aprobada en 1986, "no está nada actualizada a la realidad estudiantil que ha cambiado por completo cuando las prioridades y las reivindicaciones ya no son las mismas que hace tres décadas atrás".

En este sentido, el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, Enrique Hernández, ha defendido la necesidad de aprobar un nuevo decreto de participación estudiantil "no por viejo, sino por ineficaz". Así, ha señalado que "es urgente porque cada año que pasa una generación más sale del sistema educativo sin un ecosistema eficaz de educación cívica".

Precisamente, Hernández ha hecho hincapié en la necesidad de aprobar un real decreto de participación estudiantil "y no sólo de asociacionismo estudiantil, para que sea más fácil encontrar en una única norma los mecanismos integrados y coherentes de la participación social a través de las vías asociativas, pero también de la participación institucional administrativa por vía de representantes en consejos escolares y en otras estructuras de participación del Estado".

EDUCACIÓN APOYA QUE SE REGULE LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL

Tras la presentación de la propuesta del nuevo real decreto de participación estudiantil, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha asegurado que las secretarias general es del Ministerio han estado "muy atentas" a esta petición.

"A mí me parece una idea magnífica el sacar adelante un real decreto que regule, que garantice, la participación de todas y todos los estudiantes que es el centro de la actividad educativa", ha reconocido el número 2 del Ministerio de Educación.

El secretario de Estado también ha enumerado otros retos que tiene la sociedad actual, como por ejemplo "la implosión, la aceleración de las nuevas tecnologías, de la Inteligencia Artificial, "que va a cambiar sustancialmente la vida en los próximos años".

"La Inteligencia Artificial sabemos que es una oportunidad enorme de avance en todos los aspectos, en el social, en el económico, pero también significa retos sobre los cuales tenemos que estar atentos porque tiene riesgos importantes", ha advertido.

El riesgo principal de la Inteligencia Artificial es, a su juicio, "el de producir brechas sociales, distanciamiento social entre los que tienen acceso a una serie de nuevos avances y los que no los tienen, o que aparezcan mensajes distorsionados, falsos". "Esto debe ser bien administrado, debe ser bien gestionado, debe tener normas y, sobre todo, debe tener límites éticos, debe tener límites morales", ha puntualizado.

LOS CONSEJOS ESCOLARES, LAS ÁGORAS GRIEGAS ACTUALES

Durante su intervención, la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca Carrión, ha comparado los consejos escolares con las ágoras griegas, al ser "espacios maravillosos de participación". Precisamente, ha explicado que los consejos escolares son "espacios de escucha, espacios de diálogo y espacios de serenidad".

Con el objetivo de mejorar la participación del estudiantado en los consejos escolares, saber "qué herramientas necesitan, cómo deben ser los espacios y cuáles deben ser los tiempos", Cuenca Carrión espera poder presentar en el año 2024 una guía que recoja estas mejores.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Estudiante, la presidenta del Consejo Escolar del Estado les ha llevado al Congreso de los Diputados "un regalo", la revista Participación Educativa, que este año lleva por título 'Participación del alumnado: Voces y Experiencias', que recoge voces de distintos ámbitos sobre qué debe ser la educación, la formación y la participación.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha querido dedicar unas palabras a los estudiantes por esta celebración. A través de un vídeo, ha recalcado que su trabajo "es fundamental para debatir sobre cómo la toma de decisiones políticas tienen en cuenta la voz de los estudiantes".

"Son fundamentales vuestras opiniones para mejorar el sistema educativo. Invertir en educación, cultura y ciencia es lo único que nos puede garantizar un futuro mejor para todos, que es lo que yo deseo para vosotros", ha subrayado.

Por último, la diputada del PSOE María Luz Martínez Seijo ha mostrado su alegría por haber acordado este jueves un nuevo Gobierno que, en sus palabras, va a permitir que los próximos cuatro años sigan "trabajando en prioridades para mejorar la educación en este país".

Entre esas prioridades, la diputada socialista ha destacado mejorar en la calidad de la educación para seguir preparando a los estudiantes en las competencias necesarias en la actualidad y también para los retos del futuro; trabajar el clima de convivencia adecuado, para seguir abordando en un entorno de respeto, de tolerancia, todo el proceso educativo; y seguir trabajando para reducir el estrés y mejorar del equilibrio emocional de los estudiantes.