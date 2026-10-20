Belarra condena que el Gobierno mande a dar "palos" a los profesores y critica la "violencia verbal" utilizada por Ayuso

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha condenado que el Gobierno mande "a dar palos" a los profesores que se manifiestan por la educación pública y ha criticado la "violencia verbal" utilizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Hemos escuchado auténticas barbaridades sobre los profes, que lo único que están haciendo es defender la educación pública. Hemos escuchado a la señora Ayuso decir que son violentos", ha manifestado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. La que será candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas previstas en mayo de 2027, ha trasladado todo su apoyo a los profesores que están en huelga indefinida en la región y ha exigido a Ayuso que defienda la educación pública y a los docentes que están "en baja por ansiedad, en baja por estrés, porque no pueden hacer bien su trabajo".

La dirigente de la formación morada ha incidido en que "lo único que están pidiendo los 'profes' son buenas condiciones laborales y poder hacer bien su trabajo, que haya menos niños en cada clase para poder atenderles bien". "Sé perfectamente que están haciendo un enorme sobreesfuerzo para poder atender en buenas condiciones a los niños, así que le pido a Ayuso respeto", ha apostillado.

En este punto, ha advertido de que "lo único violento" es el Gobierno de Ayuso, una presidenta, a su juicio, "que se lleva el dinero de todos en vez de dedicarlo a los servicios públicos".

Belarra también ha criticado al PSOE, "un partido que se presenta a estas elecciones generales diciendo que va a parar a la derecha y la extrema derecha y hace exactamente lo mismo que haría un gobierno de derechas, que es mandar a la policía a dar palos a los profesores".

"Lo que vimos ayer en las calles de este país es inaceptable, la policía dando palos a quienes están defendiendo la educación pública de sus hijos, también de los hijos de los policías, es inaceptable. Nunca hemos visto palos al señor Vito Quiles, nunca. Al señor Vito Quiles la policía le pasa la mano por el hombro y le acompaña, le escolta fuera de las situaciones que él mismo genera. Así no se para el fascismo, así lo único que se hace es alimentarlo", ha avisado la dirigente de Podemos.