Bolaños defiende el derecho de estudiantes a manifestarse pero rechaza los incidentes en la Complutense: "No nos gusta"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido el derecho de los estudiantes a manifestarse pero ha rechazado los incidentes que han ocurrido en la Universidad Complutense de Madrid.

"Esas imágenes no nos gusta verlas, desde luego", ha asegurado este miércoles Bolaños en una entrevista en Al Rojo Vivo, recogida por Europa Press, en la que ha destacado el "derecho fundamental a manifestarse en favor de una causa justa" como, a su juicio, "es el caso".

El ministro ha señalado que la información que tiene es que "ha habido personas que han sobrepasado el cordón policial" en las protestas en la Universidad Complutense de Madrid. "Esas imágenes no me gusta verlas en absoluta. Seguro que se analizará lo que ha sucedido", ha afirmado.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad en el marco de la concentración por la educación pública que tiene lugar esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, donde los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes.

Por el momento, a los detenidos se les acusa de este delito, si bien más tarde es posible que se incorpore el de desórdenes públicos. Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirman que al menos dos agentes de Policía han sufrido heridas leves causadas por los manifestantes.

Por su parte, organizaciones educativas han denunciado que la Policía ha cargado "salvaje e indiscriminadamente" desde primera hora en la concentración en la Complutense. Además, apuntan que algunos de los integrantes de la manifestación habrían resultado heridos.

En este contexto, el ministro Bolaños ha criticado "el recorte masivo de derechos que continuamente el Partido Popular practica allí donde gobierna".

"En Madrid es muy claro que en materia sanitaria y en materia de educación es brutal y, por tanto, es una reivindicación más que justa de los profesores y de los maestros y maestras madrileños pidiendo más salarios y más recursos", ha subrayado.