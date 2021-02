Celaá sobre los contagios en las aulas en la tercera ola de la pandemia: "Siguen siendo los lugares más seguros"

Un 1,37% de las aulas están confinadas actualmente frente al 1,6% en octubre y noviembre, según las cifras de Eduación

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado este miércoles que las cifras de contagios en el ámbito educativo durante la denominada tercera ola han estado "siempre" por debajo de las cifras de la segunda ola de finales de octubre y principios de noviembre. "Los centros siguen siendo los lugares más seguros", ha insistido.

Y, además, afirma que se está observando durante esta tercera ola incluso una "tendencia sostenida a la baja" después de las primeras semanas tras las vacaciones de Navidad, en las que hubo un incremento de contagios.

En cualquier caso, la ministra ha admitido que el aumento de casos en todos los ámbitos se ha visto reflejado en el ámbito educativo. "Pero a pesar del contexto actual, que es complicado, la situación en los centros sigue siendo de contención", ha defendido.

La ministra ha dado cuenta de los últimos datos sobre la incidencia del coronavirus en las aulas enviados por las comunidades autónomas al Ministerio en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la Conferencia Sectorial de Educación, que ha tenido lugar esta mañana.

Así, según los datos que ha dado a conocer Celaá, a día de hoy el 98,63% de las aulas está funcionando con normalidad. Esto quiere decir que el 1,37% de las aulas permanecen confinadas por detectarse algún positivo (unas 5.800 aulas). "Este porcentaje es inferior al 1,5% o 1,6% de finales de octubre y principios de noviembre", ha dicho Celaá.

Además, la ministra ha asegurado que, de las últimas cifras que maneja el Ministerio, solo 32 centros educativos de enseñanza no universitaria (el 0,11 del total de centros de España) están cerrados por detectarse algún brote, y en once territorios no ha habido cierre de centros.

La titular de Educación también ha resaltado que la semana pasada ninguna comunidad autónoma tenía más del 3% de grupos en cuarentena, y solo dos regiones tenían entre un 2% y un 3% de aulas con actividad online.

ASEGURA QUE TODAS LAS CC.AA DEFIENDEN LA PRESENCIALIDAD

Así las cosas, ha manifestado la importancia de mantener la presencialidad en los centros educativos, una decisión en la que, a su juicio, coinciden "todos" los consejeros autonómicos. "Todos los consejeros nos hemos congratulado por el esfuerzo por mantener los centros educativos abiertos y todos hemos seguido con la determinación de segur manteniéndolos abiertos".

Y es que, en opinión de la ministra, "los centros siguen siendo los lugares más seguros", incluso insistiendo en que son "más seguros que cualquier otro en el que puedan estar".

Aun así, ha pedido no "bajar la guardia", al tiempo que ha instado a continuar con el "esfuerzo" realizado hasta la fecha, dados los "beneficios" que tiene la educación presencial sobre la telemática.De hecho, ha afirmado: