Celaá defiende en el Congreso su presupuesto para 2021 entre las críticas de la oposición a su reforma educativa

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido este martes el presupuesto de su departamento para 2021, que "recogen un incremento presupuestario sin precedentes", entre las críticas de la oposición a su reforma educativa, conocida como 'Ley Celaá'.

"Un presupuesto que ha sido diseñado para ir más allá de la superación del enorme impacto que está suponiendo la pandemia de Covid-19 y que sienta las bases para la modernización y la transformación del sistema educativo", ha manifestado la titular de la cartera de Educación en el Pleno del Congreso de este martes, en el que se han debatido las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que corresponden a diversos departamentos.

En concreto, Celaá ha destacado que el presupuesto para el Ministerio de Educación y Formación Profesional asciende a un total de 5.697 millones de euros, lo que supone un incremento de un 139% respecto al presupuesto con el que comenzó 2020. "Nunca había existido un aumento de esta magnitud", ha enfatizado.

"Pasar la página de una política de recortes y de un marco legal retrógrado como el que hemos sufrido estos años es un primer paso imprescindible. Esperamos contar con el más amplio respaldo de sus señorías en esta etapa de modernización y puesta en valor de la educación que los más jóvenes merecen y la sociedad nos exige", ha enfatizado Isabel Celaá.

En el turno de defensa de enmiendas, desde Navarra Suma, Sergio Sayas ha afirmado que la mejor forma de invertir que se puede hacer "es invertir en libertad" y le ha acusado de "tratar de torpedear la libertad" de las familias para elegir centro a través de su reforma educativa.

"Han eliminado la demanda social porque creen que favorece a la concertada y no, favorece a la libertad", ha manifestado, al tiempo que ha añadido que el apartado dedicado a las becas en los PGE sí le "convence". Sayas también ha rechazado que la ley suprima el castellano como lengua vehicular.

La portavoz de Ciudadanos, Marta Martín Llaguno, ha dicho que la situación de la educación es "crítica" en España "desde hace mucho tiempo" y ha rechazado las palabras de Celaá respecto a que quienes no han apoyado la reforma se han autoexcluido.

De este modo, Martín Llaguno ha acusado al Gobierno de no trabajar por los españoles y actuar de forma "sectaria". "Su ley es mala porque no va a mejorar ni la calidad ni la igualdad ni la equidad", ha recalcado, para después agregar que "es el pago por adelantado" del Ejecutivo a Bildu y ERC. Ha criticado que el Gobierno haya dicho "no" a unos presupuestos que "servían a los niños" y "sí" a un proyecto "de ruptura" del nacionalismo.

"EL FIN DE LA DÉCADA DE LOS RECORTES"

La diputada de Más País Inés Sabanés ha reprochado a sus predecesores en el uso de la palabra que hayan centrado su discurso en la 'ley Celaá' en lugar de en los presupuestos. De esta forma, ha afirmado que apoyan "claramente" el presupuesto porque es "el fin de la década de los recortes" que ha afectado, en su opinión, al conjunto del país y, en especial, a la educación.

Por su parte, la portavoz adjunta del PP y responsable de las políticas de Educación, Sandra Moneo, ha calificado los presupuestos de "ficticios" y cree que "responden a la compra de votos necesarios" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "siga apoltronado en La Moncloa".

A su juicio, "no hay ni un solo objetivo de interés general que se esconda en estas cuentas públicas". "Si la ley que ustedes han tramitado de forma exprés no es un proyecto educativo sino político, las cuentas que usted ha defendido en esta Cámara son simplemente la constatación de que, más allá de su batalla ideológica, no hay nada que puedan ofrecer al sistema educativo español", ha zanjado Moneo.

El diputado de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común Joan Mena Arca ha calificado el incremento presupuestario en educación para 2021 de "algo histórico, que nunca se había visto", tras "una década de recortes ideológicos impulsados por los gobiernos del PP". Asimismo, ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "blindar" la educación pública, a través de la ley y de los presupuestos.

Para el diputado de Vox Joaquín Robles López, los presupuestos "dejan claro que también en la educación hay alumnos de primera y de segunda". El parlamentario ha indicado que su partido ve "problemas" y "no poca oscuridad" en el presupuesto.

Finalmente, la diputada socialista Luz Martínez Seijo ha hablado de un "extraordinario" presupuesto para educación, mientras que ha criticado la "política de recortes sistemática" del gobierno de Mariano Rajoy. Así, los considera "incomparables con la birria que dejó el PP cuando gobernaba".