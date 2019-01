Ciudadanos propone la reprobación de Celaá por su "inacción" ante adoctrinamiento en Cataluña y Baleares

Actualizado 22/01/2019 16:57:45 CET

Girauta dice que una ministra que "no hace nada" contra una situación que preocupa hasta al Defensor del Pueblo "no merece el cargo"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos quiere que el Congreso repruebe a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por "omisión de sus responsabilidades" a la hora de "controlar" lo que considera "el adoctrinamiento en escuelas de Cataluña y de las Islas Baleares". Así lo recoge en una proposición no de ley que ha registrado este martes y que pretende llevar a debate y votación al Pleno de la Cámara.

"La inactividad de la ministra ha posibilitado el adoctrinamiento en las escuelas catalanas y de Baleares, así como la comisión de otras ilegalidades que han roto con la neutralidad ideológica y política", explican los 'naranjas', antes de calificar de "gravísima" la "irresponsabilidad" de Celaá en este asunto.

En la misma propuesta, recogida por Europa Press, también se llama al Gobierno a atender con diligencia sus responsabilidades constitucionales y legales y a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles.

Los de Albert Rivera han denunciado en los últimos meses, con distintas iniciativas parlamentarias, varios casos de adoctrinamiento en aulas de estas comunidades autónomas, así como el uso de los centros escolares en Cataluña para exhibir simbología independentista.

"Desde julio llevamos advirtiendo al Ministerio de Educación sobre una serie de sucesos graves que están sucediendo en la Educación en España, especialmente en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, organizados por los separatistas en los centros escolares", ha denunciado el dirigente de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, en los pasillos de la Cámara baja.

El diputado ha hablado de convocatoria de actos políticos, de presencia de simbología ideológica en colegios y de "adoctrinamiento sistemático" de niños por parte de "algunos profesores" y de material didáctico. "Ante esta situación tan grave, que preocupa al Defensor del Pueblo y de la que ha sido advertida por nosotros, la ministra no ha hecho absolutamente nada", ha insistido.

INFORME DE LA ALTA INSPECCIÓN 'GUARDADO'

Los 'naranjas', en su proposición no de ley, se remonta al Gobierno del PP, cuando el exministro 'popular' Iñigo Méndez de Vigo recibió un informe de la Alta Inspección Educativa sobre la situación en las escuelas de Cataluña. Ni Méndez de Vigo ni su sucesora del PSOE han hecho público ese informe. Celaá alegó para ello que no era riguroso.

"No llevó a cabo ninguna acción", ha denunciado la formación 'naranja', quien ha criticado que el Gobierno "omita" las conclusiones de la Alta Inspección en esta materia, "descalificando" de esta forma a "los funcionarios independientes del Ministerio" que lo realizaron.

En cuanto a Baleares, se refieren al informe realizado por un docente en el que denuncia "notables elementos de carga ideológica" en un libro de lengua catalana de 1º de Bachillerato. En este sentido, Ciudadanos critica que la Consejería de Educación contestara al docente asegurando que existe un informe de la Alta Inspección sobre su denuncia, pero no confirma que se haya hecho un informe sobre el libro de texto en cuestión.

La ministra Celaá, a través de un comunicado, a acusado a Ciudadanos de hacer "propaganda antidemocrática" y "faltar a las virtudes cívicas" con esta petición, una actitud que Girauta ha criticado, acusando a la ministra de "usar los recursos de todos" para "hacer oposición a la oposición".

"Las virtudes cívicas empiezan por una escuela que no adoctrine y respete la neutral ideológica de la gente y no meta a los niños ideas en la cabeza prevaliéndose de su condición de educador. Una ministra que ignore esto y no haga nada al respecto, es una ministra que no merece el cargo", ha concluido.