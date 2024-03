El Congreso aprueba la Ley de Enseñanzas Artísticas con el apoyo de PSOE y socios, abstención del PP y rechazo de Vox

Alegría celebra la aprobación de una ley "profundamente participada": "Debemos cuidar de nuestros artistas, reconocer su labor"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves 14 de marzo la Ley por la que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores y se establece la organización y equivalencias de las Enseñanzas Artísticas profesionales con el voto a favor de PSOE y sus socios parlamentarios, la abstención del Partido Popular, el BNG y UPN y el voto en contra de Vox.

"Debemos cuidar de nuestros artistas, brindarles más oportunidades, reconocer su labor y fomentar nuevas vocaciones. La creatividad y el arte son palancas imprescindibles del desarrollo social y económico de nuestra sociedad", ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante su intervención en el Pleno de la Cámara Baja en el que se ha aprobado la ley por 175 votos a favor, 139 abstenciones y 32 en contra.

La ministra ha destacado que esta norma, que comenzará ahora su tramitación en el Senado para su aprobación definitiva, "es una ley largamente demandada que ha generado muchísimas expectativas y mucha participación".

"Hoy se aprueba una ley coral, profundamente participada. Hemos recogido multitud de aportaciones de colectivos, asociaciones, sindicatos, administraciones y también de los distintos grupos parlamentarios", ha celebrado la responsable de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La ley, que afectará a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, prevé la creación de nuevas enseñanzas como las Audiovisuales y los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores serán ahora reconocidos como estudiantes universitarios a la hora de recibir una beca.

La norma ha sufrido modificaciones en su tramitación en el Congreso de los Diputados, incorporando más de la mitad de las cerca de 350 enmiendas registradas por los grupos parlamentarios, entre las que destacan la incorporación de la Escritura Creativa o la creación de nuevas enseñanzas, como el Circo, o que se reconozca el derecho a huelga de los estudiantes.

En concreto, el texto de la nueva norma se ha modificado incluyendo el derecho a la huelga del estudiantado tras aprobarse en la Cámara Baja una enmienda registrada por el Grupo Parlamentario Republicano gracias al apoyo de todos los grupos menos PP, Vox y UPN, que la han rechazado, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así, el artículo sobre los derechos relativos a la formación académica incluye un nuevo derecho de los estudiantes que les permitirá realizar huelga, un derecho que ya recogió la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El pleno ha aprobado este jueves una enmienda del BNG para rebajar de cuatro a dos los años en los que una persona puede ocupar la dirección del centro cuando hay ausencia de candidaturas.

En cuanto a los derechos del alumnado, se ha incorporado a la ley otra enmienda de ERC por la cual los estudiantes tendrán derecho a la orientación e información sobre las actividades que le afecten y, en especial, a un servicio de orientación que facilite su itinerario formativo y su inserción social y laboral.

LA LEY INCLUYE LA ESCRITURA CREATIVA Y EL CIRCO

La Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores incluye también la Escritura Creativa y permitirá a las comunidades autónomas proponer al Gobierno para iniciar los trámites de creación de nuevas Enseñanzas Profesionales relacionadas con otras disciplinas artísticas con presencia territorial, como el Circo.

Los grupos parlamentarios de la Cámara Baja también han acordado incluir en la norma la creación de un Estatuto Básico del Estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores.

Tras la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá aprobar un Estatuto del Estudiante de Enseñanzas Artísticas Superiores, que será de aplicación a todos los estudiantes de Enseñanzas Artísticas Superiores de centros públicos y privados españoles.

El PSOE ha aprovechado la tramitación en la Cámara Baja de esta norma para modificar, a través de una enmienda, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con el objetivo de flexibilizar su implantación.

"Esta ley, paralizada por el adelanto electoral, era la última en materia educativa que quedaba por reformar bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Contamos con los antecedentes de la LOMLOE, la de Formación Profesional y la LOSU. Las tres han demostrado con el tiempo carencias y debilidades que perjudican al sistema educativo español", ha criticado el diputado del Partido Popular Óscar Clavell.

Clavell ha lamentado que no se hayan tenido en consideración algunas aportaciones del PP que, a su juicio, "hubiesen enriquecido esta ley". En concreto, ha hecho referencia a fortalecer el Consejo de Enseñanzas Artísticas; que se rebaje la competencia del Gobierno en la elaboración del a prueba específica de acceso a las Enseñanzas Superiores; que no recoja especialmente las enseñanzas del videojuego y la animación; o que no se haya aceptado la participación de los alumnos en la elaboración del Estatuto del Estudiante.

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE ARMENGOL

El popular ha aprovechado su intervención en el debate de la ley para pedir la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Mi tiempo en esta intervención finaliza, pero si aquí hay alguien en tiempo de descuento es usted, señora Armengol. Su permanencia en el cargo es insostenible y esta institución no merece a una persona como usted, dimita", ha sentenciado.

Por otro lado, la diputada del PSOE Luz Martínez Seijo ha aplaudido que la Ley de Enseñanzas Artísticas salga adelante "con un amplio consenso, posiblemente el mayor que ha existido en las leyes educativas" de España, gracias al apoyo de los grupos parlamentarios que "con su trabajo y ganas de llegar a un acuerdo" han decidido aprobar esta norma.

No obstante, Martínez Seijo ha cargado contra el Grupo Parlamentario Vox "cuyas enmiendas se han centrado en el rechazo frontal al lenguaje inclusivo y al estado de las autonomías, pero nada que ver con el contenido de la ley".

En la misma línea, el diputado de Sumar Nahuel González López ha criticado que "la extrema derecha se pone una vez más de espaldas a un sector que considera hostil". "La cultura sólo puede ser lo que ellos dictan", ha lamentado González López, al tiempo que ha afirmado que el impacto económico de esta norma "será muy positivo" y "mejorará sensiblemente un sector que emplea a 690.000 personas".

"Este proyecto de ley estaba bastante avanzado en la pasada legislatura cuando Pedro Sánchez disolvió las Cámaras. Esperábamos que en estos momentos hubiera un Gobierno bastante más responsable, sin embargo, por desgracia, nos hemos encontrado con otro todavía más irresponsable y apartado de los intereses de todos los españoles", ha respondido el diputado de Vox José Ramírez del Río.

Las enmiendas registradas por EAJ-PNV, según ha apuntado su diputado Joseba Andoni Agirretxea, perseguían el objetivo de "dignificar estas enseñanzas, colocándolas en el lugar que les corresponde, y aumentar la autonomía de los centros que las imparten para asemejarlos a los centros universitarios".

Durante su intervención, la diputada de ERC Montserrat Bassa Coll ha mostrado su satisfacción porque "por fin ya no se tendrá que estudiar por amor al arte, también por disfrutar de una titulación y de una profesión digna", mientras que el diputado de Junts Eduard Pujo ha incidido en que la Ley de Enseñanzas Artísticas es "una norma muy esperada".

Por último, la diputada de EH Bildu Marije Fullaondo ha agradecido a las asociaciones del sector, "quienes más conocen el tema", su trabajo y el diputado del BNG Néstor Rego Candamil ha advertido de que al PSOE "le faltó flexibilidad y capacidad de negociación para conseguir que esta ley se mejorara y tuviese un apoyo más amplio".