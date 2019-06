El Consejo Escolar toma en consideración el decreto de becas del Gobierno una semana después de rechazarlo

Actualizado 18/06/2019 14:38:18 CET

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La comisión permanente del Consejo Escolar del Estado, el órgano consultivo en el que están representados los diversos sectores de la comunidad educativa, ha aprobado este martes la toma en consideración del borrador de decreto de becas para el próximo curso 2019-2020 elaborado por el Gobierno en funciones. Hace justo una semana, la comisión permanente rechazaba el documento por ser "prácticamente el mismo que el anterior".

Según han informado a Europa Press fuentes asistentes a la reunión, el informe de la ponencia de este borrador de real decreto ha contado con trece votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Las organizaciones STEs, CCOO, UGT y CEAPA, que rechazaban el documento, han presentado un voto particular donde critican que el borrador es una "mera copia" del presentado el año pasado.

El decreto de becas establece los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020, y ha sido elaborado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional que dirige en funciones Isabel Celaá, manteniendo el sistema variable en las becas, con criterios como el rendimiento académico, introducido en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy cuando era ministro de Educación José Ignacio Wert, y al que se opuso el PSOE cuando estaba en la oposición.

En su voto particular, los sindicatos STEs, CCOO y UGT, junto a la confederación de madres y padres CEAPA, argumentan que el sistema de becas diseñado por Wert "ha tenido efectos especialmente negativos en el número de becarios", que ha descendido 18 puntos porcentuales desde entonces según estas organizaciones, así como en el número de becas (15 puntos menos) y en el importe destinado a becas y ayudas (2 puntos menos) respecto al curso 2011/12 con la del curso 2016/17 (últimos datos definitivos oficiales).

"Se mantiene de igual modo otro de los efectos perversos del actual modelo, que no es otro que la incertidumbre sobre la cantidad que se va a recibir", añaden estas organizaciones aludiendo al cálculo de la parte variable, algo que desincentiva "a muchas personas cuyas rentas familiares no permiten la asunción de ese riesgo económico" a solicitar una beca.

"El sistema es tan ineficaz que los becados están terminando de recibir en el último mes del curso los importes de la beca a la que tienen derecho, lo que supone una paradoja ya que se tienen que autofinanciar durante el curso", añaden los sindicatos y CEAPA en su voto particular.

El pasado miércoles, la ministra de Educación y Formación Profesional en funciones, Isabel Celaá, admitía que el actual sistema de becas y ayudas al estudio, heredado de los gobiernos del Partido Popular, no le gusta, pero ha justificado su prórroga para el próximo curso 2019-2020 porque no cuenta con presupuesto para modificarlo y tampoco puede hacerlo con el Gobierno en funciones.

"Vamos a cambiar ese sistema y lo vamos a mejorar, que era el objetivo que teníamos desde la oposición, pero no ha sido posible porque estamos trabajando con un presupuesto prorrogado", dijo Celaá, recordando que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 pactado con Unidos Podemos, y que fue rechazado en el Congreso provocando el adelanto electoral, se contemplaba un incremento de 150 millones para becas en 2020, más otros 530 millones para 2020.

El consejo permanente del Consejo Escolar del Estado ha aprobado este martes una enmienda de la Confederación Estatal de asociaciones de Estudiantes (CANAE) para que la próxima convocatoria de becas y ayudas al estudio incluya un sistema de difusión para facilitar el conocimiento y la presentación de solicitudes por parte de los estudiantes.

Según el presidente de CANAE, Carles López, "hay muchos estudiantes que cumplen los requisitos pero no presentan la solicitud". La organización estudiantil ha recordado los datos del informe de Save the Children 'Becas para que nadie se quede atrás'

exponiendo que muchos estudiantes del umbral más bajo no presentan la solicitud y que solo un 10% de los estudiantes de fuera de la Unión Europea reciben beca en España.

En la misma reunión se han aprobado diferentes enmiendas de la organización estudiantil como aumentar las cuantías fijas, incluir nuevos complementos como el de desplazamiento, la actualización de los umbrales y de las cuantías o nuevas modalidades que permitan compatibilizar estudios y trabajo, entre otras. El Ministerio de Educación ha expresado su voluntad de "estudiar" dicha medidas de cara a la Convocatoria del próximo curso educativo, según CANAE.