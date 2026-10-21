CSIF exige al Gobierno aprobar por real decreto ley la bajada de ratios en Primaria y ESO antes de las elecciones

Archivo - Profesores durante una manifestación - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que apruebe un real decreto ley para reducir las ratios en las aulas de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, una medida incluida en una ley que decayó por la disolución de las Cortes por la convocatoria anticipada de elecciones.

CSIF ha lamentado que la bajada de ratios y horario lectivo se vaya aplicar "únicamente" en el segundo ciclo de Educación Infantil (20 alumnos por unidad), en Bachillerato (30) y Formación Profesional (15 en los ciclos de FP Básica y 25 para Medios y Superior), de forma escalonada a partir de los cursos 2027-2028 y 2029-2030 respectivamente; mientras que las etapas obligatorias (Primaria y ESO), "han quedado excluidas".

El sindicato ha explicado que el motivo de esta diferencia reside en el rango normativo: las ratios máximas de Primaria y ESO están fijadas por la Ley Orgánica de Educación (LOE), y por tanto para cambiarlas hace falta una norma con rango de ley. El Gobierno aprobó un proyecto de ley para realizarlo, pero ha decaído por la convocatoria electoral.

Por el contrario, las ratios de Infantil y Bachillerato se regulan por real decreto, por lo que el Ministerio puede modificarlas directamente sin pasar por el Parlamento.

En este contexto, CSIF ha reclamado al Gobierno que apruebe un real decreto ley -el instrumento previsto para legislar por razones de urgencia- antes de las elecciones para que sea convalidado por la Diputación Permanente y de esta manera también se bajen ratios en Primaria y ESO y el horario lectivo para todo el profesorado.

CSIF ha destacado "la paradoja de esta discriminación, ya que se dejan fuera de la bajada las etapas que concentran el 57,2 por ciento del alumnado de régimen general no universitario (casi cinco millones de estudiantes)".

Para el sindicato, "esta discriminación cuestiona la afirmación del Gobierno de que esta sería la legislatura del profesorado": "Una vez más, la educación es la principal perjudicada por el clima de inestabilidad político y se vuelven a retrasar las reformas urgentes y estructurales que necesita nuestro sistema educativo".