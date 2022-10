Docentes convocados por CSIF alertan ante Educación de su "precaria situación": "Vaya Ministerio con menos alegría"

El PP apoya a los profesores en su protesta: "Están abandonados por las leyes educativas del Gobierno"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Medio millar de docentes de distintos puntos de España, convocados por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), se han concentrado este miércoles frente al Ministerio de Educación y Formación Profesional para protestar por la "precaria situación laboral que padece el profesorado, con sueldos insuficientes, falta de financiación y de recursos en las aulas".

Los profesores se han movilizado frente al Departamento que dirige Pilar Alegría contra el "elevado déficit de plantilla que es responsable de los altos ratios que reducen la calidad de la enseñanza".

Durante la concentración, decenas de docentes se han situado tras una pancarta con el lema: 'Por la dignificación de la labor docente estatuto docente ¡Ya!''. La pancarta también abogaba 'Por la libertad de cátedra'; 'Por el reconocimiento profesional'; o por la 'Estabilidad legislativa'.

Frente al Ministerio de Educación y Formación Profesional, los profesores han gritado "vaya Ministerio con menos alegría" o "a este Ministerio le falta un pilar", en referencia a la ministra Pilar Alegría. "Menos burocracia más educación; Menos ratio más calidad; Dignificación y más educación; No es decente no escuchar al docente", han sido otros de los cánticos que se han escuchado.

"ABANDONO" DEL GOBIERNO A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA PÚBLICA

La protesta ha sido "una llamada de atención al Ejecutivo por el abandono al que tiene sometido al colectivo de docentes de la escuela pública". El sindicato ha querido sensibilizar a la sociedad del "papel básico" de los docentes y de las "dificultades" que tienen para realizar su trabajo.

Los manifestantes critican la implantación de la LOMLOE por suponer "cargar con más burocracia a los docentes sin que haya avances en mejoras del sistema educativo, como la reducción de ratios, de horario lectivo y homologación salarial a través del Estatuto del Docente", una promesa que consideran "incumplida por el Gobierno".

También han salido a la calle para denunciar la "financiación insuficiente" y que el Gobierno "vuelve a menospreciar a los docentes con una subida salarial que los condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo e incumple su promesa de destinar el 5% del PIB a Educación".

Los profesores advierten de que España "es uno de los pocos países de la OCDE y de la UE cuyos docentes han perdido poder de compra en el periodo 2005-2021" y critican el "nefasto" estado del sistema educativo debido a que un nuevo informe de la OCDE muestra que el 20% de los jóvenes ni estudia ni trabaja y que el 36,1% de la población cuenta con titulaciones básicas y la inversión en educación sobre gasto público y PIB "está muy alejada de la media de la UE y de la OCDE".

CSIF NO DESCARTA IR A LA HUELGA

Aunque ha asegurado que su intención "es negociar", el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, no ha descartado la huelga. "Nuestra intención es negociar pero no podemos continuar así, el profesorado está colapsado y si sigue así la cuestión no negamos cualquier posibilidad, incluida la huelga", ha advertido.

"No tenemos nunca un ministro que se dedique exclusivamente al sector educativo, que es uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Se conoce más a la ministra por su portavocía que por la acción de su gobierno", ha criticado Gutiérrez en declaraciones a los medios durante la concentración, en referencia al puesto de portavoz del PSOE de Pilar Alegría.

Ante "cientos" de delegados del CSIF de toda España, ha reclamado que la educación "no puede continuar así, con problemas estructurales de más de 30 años, con altos índices de fracaso escolar y de repetición, mientras tanto el profesorado con las mismas ratios, mismo horario lectivo y con peores condiciones laborales que hace doce años".

Sobre el proyecto de Presupuesto Generales del Estado para 2023, Gutiérrez ha resaltado que el sector educativo "no ve ninguna mejorar para mejorar esos problemas estructurales". "Estamos hartos, con una nueva ley orgánica que implica una burocracia que el profesorado ve absurda, sabiendo además que no va a ser una ley estable, además no mejora para nada la educación de nuestro alumnado", ha dicho.

Además, según ha asegurado el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, con la LOMLOE "se coarta la libertad de cátedra, se ningunea la especialización docente y se ataca a la autonomía para enseñar".

EL PP APOYA A LOS DOCENTES EN SU PROTESTA FRENTE A EDUCACIÓN

Los docentes han estado acompañados durante su protesta frente al Ministerio de Educación y Formación Profesional por miembros del Partido Popular. "Son el pilar fundamental de la educación, abandonado por las últimas leyes educativas, tanto la LOMLOE como la Ley de Formación Profesional", ha señalado en declaraciones a Europa Press el diputado del Grupo Parlamentario Popular Óscar Clavell.

Durante la concentración, el popular ha advertido de que el Gobierno "ha perdido dos ocasiones", con ambas leyes, y "no ha tenido en cuenta las reivindicaciones históricas de los docentes como pilar fundamental".

"Hay que apoyarles, hay que estar con ellos si queremos una educación de calidad donde el nivel educativo no se rebaje, como con las leyes educativas del Gobierno. Hay que apoyar a los profesores, que son los artífices de que esa educación sea de calidad", ha defendido.

Respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado por el Ejecutivo, ha resaltado que el presupuesto destinado a Educación, "igual que el de todas las partidas", es un "presupuesto falso, ya que nace fallido, con unos ingresos que no son reales", por lo que, en sus palabras, "si esos ingresos no son reales los gastos tampoco serán reales, no coincidirán con la realidad".

El PP, según ha asegurado Clavell, está estudiando presentar enmiendas al proyecto de PGE en el área educativa, unas enmiendas que "también beneficiarían al trabajo de los profesores". "Estamos en ese trámite ahora de preparación de enmiendas, que esperemos poder presentarlas pronto", ha avanzado.

EL PP PIDE ACATAR LA SENTENCIA DEL 25% EN CATALUÑA

Respecto al cumplimiento de la sentencia para garantizar el 25% de horas lectivas en castellano en los colegios catalanes, el diputado del PP ha incidido, en declaraciones a Europa Press, en que hay "una sentencia firme" que "por tanto se debería acatar", que es la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avalada por el Tribunal Supremo "que reconoce ese mínimo de 25% en castellano".

En este punto, ha recordado que el Gobierno "tuvo la oportunidad de impugnar o recurrir la ley que salió del Parlamento de Cataluña en mayo y el decreto ley que aprobó el gobierno catalán y no lo hizo". "Se excusó en ese recurso de constitucionalidad que el TSJC ha presentado al Constitucional para ganar tiempo y así ceder ante sus socios independentistas", ha criticado.

"Consideramos que Cataluña, que tiene la riqueza cultural de contar con dos idiomas oficiales, no debe ser motivo de enfrentamiento ni de lucha política, ni siquiera de segregación. Creemos en esa sentencia, en la cordialidad del bilingüismo y que un alumno catalán conozca perfectamente tanto el catalán como el castellano. Hay que respetar la sentencia y acatarla", ha concluido Clavell.