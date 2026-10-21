Esade refuerza su claustro con profesores especializados en IA, derecho y gobernanza global - ESADE

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Esade ha reforzado su claustro académico con nueve incorporaciones en el curso 2026-2027 en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), la regulación digital, las políticas públicas, el derecho europeo y la gobernanza global.

La institución cuenta con 173 profesores de 28 nacionalidades y amplía su capacidad docente e investigadora para abordar los cambios que están transformando la actividad empresarial, el marco jurídico y las relaciones internacionales, ha informado la institución en un comunicado.

Las líneas de investigación de estos nuevos profesores abarcan desde el impacto de los algoritmos en las organizaciones y la protección de los consumidores en los mercados digitales hasta la evaluación de las políticas públicas y el papel de las instituciones europeas ante los desafíos geopolíticos, energéticos y climáticos.

La institución ha afirmado que "este conocimiento enriquece la formación de los estudiantes al conectar las competencias técnicas con el pensamiento crítico y el criterio profesional y ético, y contribuye al debate público y a la toma de decisiones en empresas e instituciones".

Los nuevos perfiles combinan experiencia académica internacional en instituciones como Harvard University, University College London, Boston University y la University of Sheffield con trayectorias profesionales en derecho, tecnología y gestión pública.

El primero de los profesores es Carlos Carrasco, profesor adjunto del Departamento de Datos, Analytics, Tecnología e Inteligencia Artificial, que investiga cómo la IA y los sistemas algorítmicos transforman las organizaciones y los mercados, así como su influencia en las emociones y la dimensión moral del discurso público.

Su trabajo combina métodos computacionales con teoría organizativa e institucional y se ha publicado en revistas como Academy of Management Review, Journal of Management Information Systems y Research Policy.

En segundo lugar se encuentra, Roderic Guigó, profesor asociado del Departamento de Datos, Analytics, Tecnología e Inteligencia Artificial, y combina las matemáticas, la educación matemática y la IA. Es licenciado en Matemáticas y en Física por la Universitat de Barcelona y doctor en Matemáticas por Boston University.

Desde 2021, ha ejercido como Preceptor in Mathematics en Harvard University, donde ha impartido y coordinado cursos y tutorizado proyectos de investigación. Su trabajo más reciente aborda el desarrollo del profesorado y el impacto de la IA en el aprendizaje de los estudiantes.

TECNOLOGÍA E IA

Jordi Montserrat es profesor asociado del Departamento de Datos, Analytics, Tecnología e Inteligencia Artificial, es doctor en Matemática Aplicada por la UPC BarcelonaTech.

Está especializado en la modelización del consenso y el análisis multicriterio para la toma de decisiones, con aplicaciones en IA y entornos basados en datos.

A su actividad investigadora suma cerca de veinte años de experiencia docente, durante los que ha colaborado con Esade y con instituciones como la UPC BarcelonaTech y la Universitat Internacional de Catalunya.

Pablo José Castillo Ortiz es profesor titular del Departamento de Derecho, centra su investigación en el papel de los órganos judiciales en la protección del Estado de derecho y la integración europea.

Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, anteriormente fue Senior Lecturer en la University of Sheffield. Su investigación conecta el derecho y la ciencia política y se ha publicado en revistas como International Journal of Constitutional Law, European Political Science Review y Law & Philosophy. Ha colaborado con centros de análisis como el Real Instituto Elcano y Fundación Alternativas.

Miquel dels Sants Mirambell Fargas es profesor adjunto del Departamento de Derecho, está especializado en derecho mercantil, con especial atención a los contratos comerciales, el arbitraje internacional, el derecho de sociedades y el gobierno corporativo. Es doctor en Derecho por la Universitat Pompeu Fabra y máster en Derecho por Bucerius Law School.

Ha publicado en revistas como Arbitration International y Uniform Law Review y compagina la actividad académica con el ejercicio profesional como abogado en derecho societario, fusiones y adquisiciones.

Sébastien Alexandre Fassiaux es profesor adjunto del Departamento de Derecho Internacional, de la Unión Europea y Comparado, investiga la protección de los consumidores en los mercados digitales, con especial atención al derecho de la competencia, la protección de datos y la regulación de las plataformas y de la IA.

Es doctor por la Universitat Pompeu Fabra, con una tesis sobre la regulación europea del marketing basado en IA, y posee un LL.M.por UC Berkeley. Sus trabajos se han publicado en revistas como European Journal of Risk Regulation. Antes de iniciar su carrera académica, ejerció como abogado en Bruselas.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Daniel Albalate del Sol es profesor ordinario del Departamento de Global Governance, investiga y evalúa políticas públicas, especialmente en transporte, infraestructuras, colaboraciones público-privadas y administración local.

Doctor en Economía por la Universitat de Barcelona y máster en Economía por University College London, ha publicado cerca de 70 artículos académicos. Su trabajo ha recibido el premio Mosher de la American Society for Public Administration.

Anteriormente, dirigió el Observatori d'Anàlisi i Avaluació de Polítiques Públiques de la Universitat de Barcelona y presidió Aeroports de Catalunya. Es editor de Local Government Studies.

Mara Eugenia Balestrini es profesora adjunta del Departamento de Global Governance, trabaja en la intersección entre la interacción persona-ordenador, la gobernanza de la tecnología y los datos, y las políticas públicas.

Doctora en Informática por University College London, investiga cómo la participación ciudadana y el diseño colaborativo de tecnologías pueden contribuir a la producción y gobernanza de datos para orientar las políticas públicas y la innovación.

Es autora de más de 30 publicaciones académicas y ha participado en proyectos europeos de investigación. Ha sido directora de Tecnología de IDB Lab, el brazo de innovación y capital riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo, y asesora de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

GOBERNANZA GLOBAL

Marie Lut Vandendriessche es profesora adjunta del Departamento de Global Governance y directora académica del Grado en Gobernanza Global, Economía y Derecho Internacional de Esade.

Es doctora en Relaciones Internacionales por la Universitat Autònoma de Barcelona. Su investigación y docencia se centran en la gobernanza global, la geopolítica y la acción exterior de la Unión Europea, con especial atención a la energía y el cambio climático.

Anteriormente, fue coordinadora de investigación en el Esade Center for Global Economy and Geopolitics (EsadeGeo). En 2025 coeditó el libro 'Institutions of Global Governance: Shifting Dynamics in a Turbulent World', publicado por Edward Elgar.