España aumenta en siete universidades su presencia en la Iniciativa de Universidades Europeas

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete universidades españolas se han incorporado a alianzas de universidades europeas, según los resultados de la convocatoria 2022 de la Iniciativa de Universidades Europeas anunciados por la Comisión Europea.

Según destaca la CRUE en un comunicado, se crean cuatro nuevas alianzas, en las que participarán cuatro universidades españolas; y 16 alianzas de Universidades Europeas seleccionadas en la convocatoria de 2019 reciben más apoyo económico y amplían el número de universidades participantes en sus consorcios, a los que se incorporan tres universidades españolas.

Junto con las 24 alianzas seleccionadas en 2020, hacen un total de 44 alianzas de Universidades Europeas en las que participan 340 instituciones de educación superior europeas de 31 países, incluyendo los Estados miembros de la UE, Islandia, Noruega, Serbia y Turquía.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha mostrado su convencimiento de que "juntas, las universidades europeas llevarán la educación superior en Europa a un nuevo nivel".

Por su parte, la comisaria para Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha asegurado que, con estos resultados, están "más cerca" de lograr su visión para el sector de la educación superior en Europa: "campus que se extienden entre universidades y cruzan fronteras y disciplinas, donde estudiantes, personal e investigadores e investigadoras de toda Europa pueden disfrutar de una movilidad fluida y crear juntos nuevo conocimiento".

La comisaria ha indicado, además, que esta nueva convocatoria de alianzas de universidades europeas "proporciona una financiación mayor y a más largo plazo" y "asegura un enfoque inclusivo, brindando oportunidades a las instituciones de educación superior para unirse a las alianzas existentes o formar otras nuevas".

HASTA 14,4 MILLONES DE EUROS DURANTE 4 AÑOS

Con esta nueva convocatoria, cada alianza recibe un presupuesto de hasta 14,4 millones de euros del programa Erasmus+ durante cuatro años. Esto representa un aumento importante en comparación con el máximo de 5 millones de euros durante tres años en convocatorias anteriores.

La convocatoria de Universidades Europeas Erasmus+ 2022 se ha estructurado en torno a dos temas clave: por un lado, ofrecía proporcionar financiación sostenible para alianzas ya existentes seleccionadas dentro de la convocatoria de 2019. Las 16 alianzas que han conseguido esta financiación adicional aumentarán el número de universidades participantes en cada consorcio e incorporarán en torno a 30 nuevas instituciones de educación superior.

Las universidades españolas que se incorporan a las alianzas de universidades europeas ya existentes son la Universidad IE, que se incorpora a la alianza CIVICA (The European University of Social Sciences); la Universidad Jaume I, que se incorpora a la alianza EDUC (European Digital UniverCity), y la Universidad de Alcalá, que se incorpora a la alianza EUGLOH 2.0 (European University Alliance for Global Health).

Por otro lado, la convocatoria apoyaba la creación de nuevas universidades europeas, reuniendo diversas instituciones de educación superior en torno a visiones estratégicas comunes.

Así, se crean cuatro alianzas nuevas, en las que participarán la Universidad de Mondragon, EU4DUAL (European Dual Studies University); la Universidad de Extremadura, EU GREEN (European University Alliance for sustainability: responsible GRowth, inclusive Education and ENvironment); la Universidad de Oviedo, INGENIUM (INGENIUM - European University), y la Universidad de Almería, UNIgreen (The Green European University).

Una novedad de la convocatoria Erasmus+ 2022 es que las alianzas ahora pueden aceptar 'partners' asociados de países del Proceso de Bolonia, incluidos, por ejemplo, Ucrania, Reino Unido y Suiza. En este sentido, las alianzas de universidades europeas incorporarán en torno a 1.300 'partners' asociados que incluyen ONG, empresas, ciudades y autoridades locales o regionales.

La Comisión Europea ha anunciado que en otoño de 2022 publicará la próxima convocatoria Erasmus+ para recibir propuestas con el objetivo de ampliar las alianzas existentes y crear nuevas. El objetivo marcado por la Estrategia Europea de Universidades es apoyar a un total de 60 alianzas de universidades europeas que incorporen a más de 500 instituciones de educación superior a mediados de 2024, para lo que se dedicará 1,1 billones de euros del programa Erasmus+ en el periodo actual 2021-2027. Además, las alianzas contarán con apoyo para sus programas de investigación a través de la European Excellence Initiative dentro del programa Horizon Europe.