Extremadura y Castilla-La Mancha plantean redefinir la actividad lectiva de colegios ante la ola de calor

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 centros educativos de Extremadura han notificado a la Secretaría General de Educación este lunes la adopción de medidas de flexibilización horaria debido a la ola de calor, fenómeno que también permite a los colegios de Castilla-La Mancha redefinir sus actividades lectivas y así evitar la sobreexposición de los alumnos ante las altas temperaturas.

Así, fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, consultadas por Europa Press, han emitido una serie de recomendaciones dirigidas a la dirección de cada uno de los centros, para que estos, en base a su "autonomía", puedan variar la planificación escolar.

Entre las recomendaciones, destaca evitar las salidas y las actividades en las horas más calurosas (generalmente entre las 14.00 y las 18.00 horas) y más aún las actividades físicas como deportes y trabajos que requieran un importante esfuerzo físico.

Por su parte, 120 centros educativos de Extremadura han adoptado terminar las clases 12.00 y las 12.30 horas, junto a otras medidas como reducir las actividades en el exterior o cambiar a los alumnos de aula si es necesario.

Estos 120 colegios suponen el 13,48 por ciento de los 890 centros educativos de la región, y la mayoría de los centros adoptan estas medidas pertenecen a la provincia de Badajoz, según informan fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press.

Así lo ha explicado el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, quien ha señalado que estas medidas se prevé que puedan estar en vigor hasta el próximo miércoles, cuando está previsto que las temperaturas disminuyan.

El objetivo de esta medidas es "convivir con el cambio climático, convivir con las altas temperaturas y proteger a los miembros de la comunidad educativa, no solo a los alumnos sino también a los trabajadores", ha resaltado el secretario general de Educación, quien ha señalado que las altas temperaturas "se están acelerando con el paso de los años".

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS SEGÚN LOS AVISOS METEOROLÓGICOS

Cabe recordar que el Calendario Escolar incluye cada curso, desde el curso 2018-2029, la adopción de medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales, entendidas como tal aquellas que así se definan según los criterios establecidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) y según la previsión de los correspondientes boletines de aviso que emita la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, en el caso de darse estas circunstancias meteorológicas excepcionales, en su ámbito geográfico, las direcciones de los centros públicos, previo informe favorable de su correspondiente Consejo Escolar, podrán acordar desarrollar actividades adaptadas a la situación climatológica, lo que podría incluir, en su caso, la reducción de la jornada lectiva del alumnado que estuviera establecida con carácter general.

Además, los Consejos Escolares podrán establecer, a principio de curso, los criterios para adaptar la jornada y las actividades lectivas cuando se produzcan las circunstancias meteorológicas excepcionales establecidas.

En caso de reducción de la jornada lectiva, los alumnos acudirán al centro dentro de dicho horario, aunque se asegura la posibilidad de que aquel cuya familia lo solicite pueda permanecer en el centro hasta la finalización de las actividades lectivas que correspondieran normalmente o bien no asistir a clase durante esos días, previa comunicación a la dirección o titularidad. En cualquier caso, se garantizarán los horarios y prestación de los servicios de comedor y transporte escolar.

La dirección o titularidad del centro deberá comunicar, de forma inmediata, las medidas adoptadas a esta Secretaría General de Educación y darles la adecuada publicidad, informando, expresamente, de la garantía de permanencia en el centro durante toda la jornada lectiva habitual del alumnado cuya familia lo solicite.

PADRES DE CENTROS PÚBLICOS, CONTRA LA FLEXIBILIZACIÓN EN ANDALUCÍA

En Andalucía, las Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) creen que flexibilizar los horarios en olas de calor "no es una solución porque vulnera" el derecho a la Educación y "plantearía un grave problema" para la conciliación, toda vez que apuesta por "recuperar" la Ley de Bioclimatización, que "lleva dos años en un cajón".

Desde Codapa explican, en declaraciones a Europa Press, que hay un protocolo para paliar los efectos del calor aprobado por la Junta de Andalucía en 2017 que, en sus palabras, "es un protocolo fantasma", ya que se aprobó en aquel año "por presión de la comunidad educativa, ante una situación muy parecida a la actual, pero nunca se ha aplicado". De hecho, a los equipos directivos "no ha llegado nunca ningún tipo de instrucción", añaden.

Asimismo, señalan que hay algunos colectivos de la comunidad educativa que han pedido a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía flexibilizar los horarios en épocas de calor extremo, pero desde la Codapa entienden que "no es una solución porque vulnera el Derecho a la Educación y no es viable para las miles de familias que no pueden recoger a sus hijos e hijas a determinadas horas, para el alumnado que va a comedor". Eso plantearía "un grave problema" de conciliación laboral para las familias, precisan.

Por tanto, desde Codapa apuestan por "recuperar" la Ley de Bioclimatización, que "lleva dos años en un cajón, desde que se aprobó en 2020". "Las familias reivindicamos que se dote de presupuesto y se lleven a la práctica las medidas incluidas en la ley, que contemplaba la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables", manifiestan.

LA MAYORÍA DE COMUNIDADES NO PREVÉN MODIFICAR LOS HORARIOS

En La Rioja por el momento no está previsto que los centros escolares cierren antes debido a las altas temperaturas. De hecho, la comunidad autónoma eliminó el pasado año las jornadas especiales en junio y septiembre.

En la misma línea, desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón precisan que no adelantarán el horario de los colegios, algo que tampoco ocurrirá en los centros de Cantabria, ya que la ola de calor no afecta a la región, o en los de Galicia, donde la Xunta apunta a Europa Press que por el momento no hay activada ninguna alerta por altas temperaturas.

Desde la Conselleria de Educación y Formación Profesional de Islas Baleares aseguran que no se platean una posible anticipación de la salida de los colegios, lo mismo que apuntan desde la Consejería de Educación de Castilla y León, donde no prevén ningún cambio en los horarios.