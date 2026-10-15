La FP Superior crece a un rito casi 10 veces superior al grado universitario, según Fundación CYD

Archivo - Estudiantes universitarios de camino a clase - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

En la última década ha habido un crecimiento continuo de los alumnos de Formación Profesional de Grado Superior: Un 6,7% anual acumulativo frente al 0,7% en el grado universitario.

Así lo refleja la 'Radiografía de la educación superior. Formación, perfiles e inserción laboral', publicado este jueves por la Fundación CYD, que muestra que los matriculados en Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) han crecido mucho más que los del grado universitario y representan ya el 25,7% del total de los matriculados en educación superior.

La publicación analiza las principales diferencias entre los dos tipos de formación y cómo es la inserción laboral de los graduados universitarios y los de FP superior, poniendo de manifiesto que, si bien la universidad mantiene mejores cifras de empleo e ingresos a nivel general, el ámbito de estudios, más allá del tipo de titulación, es un factor determinante para la inserción laboral.

La investigación destaca que, en el curso 2024-2025, estaban matriculados 633.477 alumnos en CFGS, frente a 1,41 millones de estudiantes de grado universitario.

La presencia de la mujer es mayor en el grado universitario que en los CFGS (57,2% frente a 49,7%) y la FP superior atrae a alumnos de mayor edad: los que superan los 25 años son casi un tercio del alumnado de los CFGS, mientras que en los grados universitarios suponen alrededor de una quinta parte.

El estudio también recalca que hay una mayor proporción de alumnado de CFGS matriculado en instituciones privadas (37,7% frente al 23,2%) y estudiando a distancia (26,3% frente al 15,8%). La proporción de alumnado extranjero es reducida, pero superior en los CFGS (9,3% frente al 6,9% del grado universitario).

La duración varía considerablemente entre ambas vías de formación (2 años del CFGS frente a 4 del grado universitario), así como el coste: la formación en CFGS pública es gratuita o conlleva reducidas tasas administrativas, mientras que el coste de la primera matrícula en la universidad pública oscila entre los 700 euros y los 1.500 euros en función de la comunidad autónoma.

En los centros privados, el precio de los CFGS se sitúa, en promedio, entre 3.000 y 5.000 euros por curso (no superando los 2.500 euros en centros concertados), y en la universidad, entre 8.000 euros y 15.000 euros por curso.

Más de un tercio del alumnado de CFGS (33,5%) está matriculado en familias profesionales del ámbito STEM, frente al 24,2% registrado en los grados universitarios.

La publicación muestra que ambos sistemas formativos sufren de una fuerte segregación horizontal por género: las mujeres se concentran en áreas de educación, salud y servicios sociales, mientras que son minoría en las disciplinas STEM, especialmente en los CFGS (18,3% de mujeres sobre el total de alumnos en esas áreas frente al 34,3% registrado en los grados universitarios).

Los titulados universitarios registran una tasa de empleo del 85,3% (con un 5,6% de paro), mientras que los titulados en FP superior alcanzan el 81,9% de empleo (7,9% de paro). El promedio español es inferior al de la media de los países de la OCDE, donde hay una mayor tasa de empleabilidad.

Respecto a los recién graduados, atendiendo a la situación laboral en 2024 de los egresados en 2020, el estudio indica que, en términos generales, también se observa una mejor inserción laboral para los titulados universitarios de grado que para los graduados en CFGS.

Así, los universitarios presentan una tasa de alta en la Seguridad Social 7,7 puntos superior a la de los egresados en CFGS, un mayor porcentaje de trabajo a tiempo completo (5,5 puntos de diferencia) y, sobre todo, una base media de cotización anual (ingresos percibidos) superior: los titulados de CFGS cobran un 30,3% menos que los egresados universitarios de grado.

La única excepción es la proporción de contratados indefinidos, con un 81,6% para los técnicos superiores frente al 73,9% de los universitarios.