FSIE reclama que la subida salarial del 4,5% llegue también a los trabajadores de la enseñanza concertada

Archivo - Concentración FSIE - FSIE - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha solicitado para el profesorado de la enseñanza concertada la misma subida salarial que la prevista para los funcionarios públicos.

En este contexto, ha recordado que el Gobierno reiteró el 20 de octubre su compromiso de aplicar a los empleados públicos una subida del 4,5 % en 2027, cuya aprobación normativa sigue pendiente.

El sindicato ha reclamado igualmente que se actualice la partida de 'otros gastos' de los módulos económicos, para que a través de la negociación colectiva se pueda implementar en el convenio con subidas equivalentes al personal de administración y servicios.

FSIE ha pedido que la misma norma que regule el incremento del sector público actualice un 4,5% todas las partidas de los módulos económicos de los conciertos educativos, en todos sus niveles.

El sindicato considera que la actualización solicitada "es perfectamente viable y que su aprobación depende de una decisión política del Gobierno".

En un marco en el que el Ejecutivo está impulsando numerosas iniciativas normativas sobre distintas materias, la organización sostiene que esta medida "también puede acometerse e incorporarse a la norma que regule el incremento salarial del sector público".

"La aplicación al profesorado tendría incidencia directa en los salarios de más de 130.000 docentes, abonados mediante pago delegado", asegura el sindicato, destacando que, en el caso del personal de administración y servicios, la actualización de 'otros gastos' proporcionaría la financiación necesaria para que la mejora pueda abordarse mediante la negociación colectiva ya que la subida no se trasladaría automáticamente a sus nóminas.

La propuesta, añade el sindicato, comprende también las partidas de gastos variables y las destinadas al funcionamiento de los centros.

FSIE reclama que la actualización "se tramite al mismo tiempo que la subida del sector público, para evitar demoras e incertidumbre en la financiación de los salarios y de los centros concertados".