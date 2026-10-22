Fundación Atresmedia y SEK impulsan la alfabetización mediática y digital y el pensamiento crítico

Acuerdo Fundación Atresmedia y SEK - FUNDACIÓN ATRESMEDIA

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atresmedia y SEK Education Group han firmado un convenio de colaboración para impulsar la alfabetización mediática, informacional y digital en el ámbito educativo durante el curso 2026-2027.

Esta alianza permitirá desarrollar distintas iniciativas dirigidas a promover un uso crítico, seguro y responsable de la información y la tecnología entre niños, niñas y jóvenes. También facilitará herramientas y recursos para acompañar a los docentes y familias ante los retos del entorno digital, según han informado ambas entidades.

La colaboración contempla acciones formativas dirigidas al alumnado, la incorporación de recursos educativos para trabajar las competencias mediáticas y digitales en los Colegios SEK y en la Universidad Camilo José Cela y la difusión de iniciativas destinadas a ofrecer herramientas a docentes y familias para educar en el uso de la tecnología.

Uno de los ejes de la colaboración será el desarrollo de acciones formativas dirigidas al alumnado de Bachillerato de los Colegios Internacionales SEK y al alumnado de la Universidad Camilo José Cela, impartidas por profesionales del periodismo del Grupo Atresmedia.

A través de tres charlas previstas para este curso, se abordarán cuestiones como la desinformación, las noticias falsas y el uso de la inteligencia artificial para acceder a la información, con el objetivo de fomentar una actitud crítica ante los contenidos que reciben, consumen y comparten.

En los Colegios Internacionales SEK, estas acciones se integran en el SEK Learning Model, el marco pedagógico propio de la institución, orientado al desarrollo integral y personalizado de las competencias del alumnado. En la Universidad Camilo José Cela, la iniciativa se alinea con su Marco de Competencias Transversales y con La Colmena, su ecosistema de experiencias de aprendizaje, que combina conocimiento, valores y acción para preparar a los estudiantes ante situaciones y retos del mundo real.

Asimismo, ambas entidades impulsarán la implantación de AMIBOX-Aula en los centros educativos de SEK. Esta guía interactiva gratuita de la Fundación Atresmedia está dirigida al profesorado de Educación Primaria y ESO y permite trabajar las competencias mediáticas, informacionales y digitales recogidas en la LOMLOE. La plataforma reúne más de 170 vídeos cortos, 50 situaciones de aprendizaje y más de 110 actividades adaptadas a las distintas etapas educativas. Además, ofrece recursos de autoevaluación y coevaluación para facilitar el seguimiento del aprendizaje del alumnado.

También se realizarán distintas acciones en el ámbito de la alfabetización mediática, informacional y digital con la participación de los profesores de SEK y de su alumnado de Primaria y Secundaria, así como de estudiantes de la Universidad Camilo José Cela, junto con profesionales de ATRESMEDIA, tanto en las instalaciones de la institución educativa como en las del grupo de comunicación audiovisual.

La colaboración contempla también la participación de un grupo de alumnos y profesores en el Atresmedia Xperience Tour, así como la asistencia de representantes de la Fundación Atresmedia, como participantes invitados, al próximo Simposio Felipe Segovia, en el marco de Madrid Education Week de la Universidad Camilo José Cela. Este encuentro anual reúne a más de mil profesionales de SEK Education Group como espacio de reflexión, innovación y aprendizaje compartido sobre los principales retos de la educación.

Estas acciones facilitarán que ambas entidades puedan contribuir de una manera más eficaz a la mejora de las competencias mediáticas y digitales de los niños, niñas y jóvenes en su etapa escolar y universitaria.