El Gobierno admite que "es posible que se pueda hacer más" por difundir el leonés

El Gobierno ha admitido este lunes que "es posible que se pueda hacer más" para la protección y difusión del leonés, como ha admitido el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, en el Senado, aunque ha subrayado que "está asegurado el espacio" para que se conozca y proteja esta lengua "de especial protección pero no oficial", ha precisado.

Tiana ha respondido así al senador de Compromís Carles Mulet, que ha preguntado en la Comisión de Educación y Formación Profesional "si le da rubor al Gobierno español reconocer que ha menospreciado el idioma leonés", una afirmación que Mulet ha sustentando en una respuesta previa del Ejecutivo a una petición de documentación en la que solicitaba una relación de actividades o acciones llevadas a cabo desde las instituciones estatales en el último lustro para la protección y promoción de la lengua leonesa en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

"La respuesta del Gobierno se limitó a enumerar el estatuto de autonomía de la comunidad de Castilla y León, el funcionamiento de las escuelas oficiales de idioma y demás vaguedades", ha asegurado el senador valenciano, recordando otra respuesta escrita del Gobierno en la que exponía que no le correspondía "desarrollar actividades o acciones para la protección y promoción de la lengua leonesa ni de cualquier otra cuestión en el sistema educativo de las provincias de León, Salamanca y Zamora" al ser competencia autonómica.

"Las webs y publicaciones de los distintos ministerios que sí tienen versiones en idiomas cooficiales pero no en leonés, en empresas públicas como RENFE que sí emplean las lenguas cooficiales pero no el leonés, o en el caso del Instituto Cervantes, que sí imparte catalán, gallego o vasco fuera del estado Español, pero no de leonés, aragonés o occitano, por ejemplo", ha añadido el senador Mulet.

El secretario de Estado de Educación ha reiterado que el Gobierno ha sido "respetuoso con el ámbito competencial", pero al tratarse el leonés de una "lengua de especial protección pero no oficial" no puede tener el mismo tratamiento que el catalán, el euskera o el gallego, aunque ha admitido que "es posible que se pueda hacer más" por su difusión y conocimiento.