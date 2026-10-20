El Gobierno aprueba 45 millones de euros para crear 2.000 nuevas plazas en residencias de 7 universidades públicas

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (i), y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant (d), d - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de alojamientos universitarios en 2026, dotado con 45 millones de euros para el impulso de 2.000 nuevas plazas de alojamiento asequible para la comunidad universitaria.

"Ha sido a través de una manifestación de interés por parte de las universidades con las que llevábamos trabajando varios años y, por tanto, se han seleccionado los proyectos más avanzados de las universidades", ha señalado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa.

Los 45 millones de euros se distribuirán entre la Universidad Autónoma de Madrid (13,3 millones), la Universidad de Castilla-La Mancha de Albacete (8,1 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,9 millones), la Universidad Jaume I de Castellón (4,5 millones), la Universidad de Jaén (3,5 millones) y la Universidad de Lleida (2,9 millones).

La ministra ha explicado que se trata de "ayudas directas para la construcción de alojamientos para la comunidad universitaria". "Vamos a acompañar a las universidades públicas para facilitar el acceso donde hace falta y a quien más falta hace", ha dicho.

En este sentido, ha subrayado que en los últimos años han detectado la "necesidad de acompañar especialmente a los jóvenes universitarios".

"También al personal docente, al personal investigador, pero principalmente nos preocupaba la juventud que estaba teniendo que renunciar a las universidades donde querían, donde habían conseguido aprobar su nota en los exámenes de acceso porque el precio de la vivienda impedía a esas familias que sus hijos o hijas pudieran cursar allí sus estudios universitarios", ha puntualizado Rodríguez.

La responsable de Vivienda ha recalcado que el Gobierno ha ido "mucho más allá" de lo que le corresponde con la aprobación de esta partida de 45 millones de euros.

"Queremos que este proyecto sea inspirador para las administraciones competentes, tanto en el ámbito de la vivienda como en el ámbito de la educación universitaria y su financiación. Uno de los grandes problemas que estamos viendo es la infrafinanciación de las universidades públicas", ha advertido.

La ministra ha añadido que el proyecto "trata de inspirar a esas otras administraciones para que cunda el ejemplo" y ha agradecido la "tarea y la labor" que ha tenido la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) en este contexto.