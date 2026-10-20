El Gobierno critica a Ayuso por llamar "coro rociero" y "violentos" a los profesores: "Es una barbaridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por llamar "coro rociero" y "violentos" a los profesores que se encuentran en huelga indefinida en la región.

"Es una barbaridad llamar violentos a los maestros de nuestros hijos", ha advertido este martes Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz del Gobierno ha calificado de "absolutamente irresponsable" las palabras de la presidenta madrileña. "Me parece absolutamente irresponsable, y es una barbaridad, no solamente que les ha llamado coro rociero a los profesores de nuestros hijos, sino que les ha llamado violentos", ha recalcado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tachado este lunes de "coro rociero" a los profesores que se manifiestan en defensa de la educación pública y ha criticado que la educación de los hijos está en manos de "violentos" que "acosan a mujeres".