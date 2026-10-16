El Gobierno inicia la tramitación del nuevo decreto de universidades tras tumbarlo el Supremo

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Sociedad
Actualizado: viernes, 16 octubre 2026 13:07
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MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sacado a consulta pública previa el proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

El Departamento que dirige Diana Morant ha iniciado así los trámites para aprobar unos nuevos requisitos para la creación de universidades, después de que el Tribunal Supremo anulara el aprobado por el Gobierno hace un año por "falta de justificación en su tramitación urgente".

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