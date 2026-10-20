El Gobierno quiere aprobar vía real decreto que los alumnos con necesidades especiales cuenten doble a efectos de ratio

Archivo - Varios niños de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha incluido en el proyecto de real decreto de requisitos mínimos de centros, que pretende aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, una nueva disposición adicional para que los alumnos con necesidades especiales cuenten doble a efectos de ratio en el aula.

Se trata de una medida incluida en el proyecto de ley de reducción de ratios y horas lectivas, cuya tramitación en el Congreso de los Diputados decayó tras la disolución de las Cortes ante la convocatoria anticipada de elecciones, que ahora el Ministerio quiere sacar adelante vía real decreto, según información adelantada por la Cadena Ser.

La disposición adicional incluida en el proyecto de real decreto, consultado por Europa Press, establece que las administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, dotarán a los centros educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para la atención adecuada de todo el alumnado que presente necesidades educativas especiales y que esté escolarizado en aulas ordinarias.

A efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, la norma fija que "aquel alumnado con necesidades educativas especiales computará, con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las administraciones educativas, como dos plazas".

Asimismo, el Ministerio ha incluido en el proyecto de real decreto que las administraciones educativas, en el ejercicio de sus competencias, "proveerán los recursos necesarios para garantizar que no se supere el número máximo de alumnado por profesor o por unidad escolar establecido en este real decreto".

En aquellos supuestos excepcionales en los que la aplicación de las ratios establecidas en este real decreto se viese imposibilitada por las características particulares de los centros, la norma obliga a las administraciones educativas a "garantizar los recursos humanos adicionales, que se corresponderán con la dotación de los grupos que hubiera sido necesaria en virtud de las ratios establecidas".

Las ratios alumnado-profesor que propone el Ministerio en este real decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Asimismo, quiere reducir la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

La norma propuesta por Educación también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.

INSTALACIONES Y CLIMATIZACIÓN

También deberán de disponer de una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá ser usada de comedor; o un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y nunca inferior a 75 metros cuadrados, con horario de utilización diferenciado en el caso de que se escolaricen alumnos de otras etapas educativas.

Además, deberán contar con un espacio adecuado para la preparación de alimentos, cuando haya niños menores de un año con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente; un aseo por sala, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y accesible desde la misma y que contará con dos lavabos y dos inodoros; y un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha.

Tras la aprobación de este real decreto, todos los colegios de Infantil, Primaria y ESO deberán atender el cuidado de la salud, la protección y la atención al bienestar del alumnado y del personal del centro "mediante la adecuación de la climatización para el confort térmico con criterios de eficiencia energética y la adaptación a las consecuencias del cambio climático".

"Los centros docentes, en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer de procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos, en los que se incluirán, entre otras medidas, las indicaciones sobre la reorganización de tiempos o espacios, la reducción o adecuación de las actividades físicas o en el exterior, y la especial atención al alumnado de menor edad o en situación de vulnerabilidad. A tal fin, las Administraciones educativas prestarán el asesoramiento que se considere necesario", recoge la norma.