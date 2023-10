El IESE lanza el Instituto de Liderazgo Sostenible para facilitar el intercambio entre mundo académico y el empresarial

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IESE Business School ha puesto en marcha este lunes el Instituto de Liderazgo Sostenible (ISL por sus siglas en inglés) para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre el mundo académico y el empresarial.

El Institute for Sustainability Leadership, que estará liderado por el profesor del IESE y experto en sostenibilidad, Fabrizio Ferraro, se centrará en tres áreas de impacto para una economía más generativa; Investigación sobre sostenibilidad en el sector financiero, las empresas y las comunidades y ciudades; Eventos, incluidas conferencias y encuentros de ejecutivos; y Educación, que integre conocimientos relacionados con la sostenibilidad en el aprendizaje

Allianz Seguros, CaixaBank, Celsa Group Gestamp, Grupo Barceló, Mango y Schneider Electric se han unido como miembros fundadores iniciales de este ecosistema de empresas, líderes de la comunidad financiera, medios de comunicación y responsables políticos. Estas empresas aportan conocimientos a la misión del ISL y permiten a los líderes crear valor económico, social y medioambiental para sus organizaciones y para la sociedad.

El ISL generará conocimiento sobre temas acuciantes como el control y la medición de los objetivos verdes, los sistemas de gobernanza para ciudades sostenibles y los nuevos instrumentos financieros para la inversión de impacto.

El claustro del IESE ha publicado trabajos de investigación en estas y otras áreas en revistas de primer nivel como Administrative Science Quarterly, Journal of Financial Economics y Journal of Accounting and Economics.

El profesor Fabrizio Ferraro, director académico del Institute for Sustainability Leadership, considera que la institución es un importante motor de cambio en el mundo empresarial. "La transición hacia la sostenibilidad plantea nuevos retos a los ejecutivos, y el Instituto desarrollará los conocimientos que necesitan para comprender los problemas y actuar en consecuencia", afirma.

Para el IESE, la sostenibilidad abarca todo el arco de la actividad empresarial, desde cómo las empresas tratan al mundo que las rodea hasta cómo tratan a cada empleado. "La sostenibilidad tiene que estar en el centro de lo que hace cada empresa", afirma el director general, Franz Heukamp.