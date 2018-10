Iglesias defiende a Sánchez frente a las "mentiras" de varios medios: "Le dije, cállales la boca y publícala"

Actualizado 17/09/2018 11:10:24 CET

Pide al Gobierno que sea "coherente" en materia migratoria

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de las informaciones publicadas por varios medios de comunicación, asegurando que plagió su tesis doctoral. Asimismo, ha apuntado que él emplazó al líder del Ejecutivo a publicar su trabajo universitario.

"Estoy muy preocupado porque hay algo muy grave, se han publicado informaciones falsas. Ha habido periódicos que han dicho que Sánchez hizo plagio y eso es mentira y lo más graves es que digan que van a seguir mintiendo (...) Se lo dije a él personalmente: Cállales la boca y publica tu tesis", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

A su juicio, lo que es "realmente grave" es que el presidente del PP, Pablo Casado, "diga que tiene un máster por un instituto salpicado de irregularidades y no enseñe su trabajo de fin de máster". "Casado tiene la obligación de enseñar el trabajo y, si no lo hace, esta reconociendo que no lo hizo", ha aseverado.

Para el secretario general de Podemos, es "sensato", que, cuando hay una demanda de transparencia, los trabajos académicos que permiten ser doctor se publiquen. "Es legítimo que a alguien que haga una tesis doctoral se le exija publicarla porque no hay nada de ocultar", ha subrayado, para añadir que el PP encargó la lectura de las tesis de los líderes de Podemos porque querían saber cómo pensaban.

Además del caso del máster de Casado, Iglesias ha mostrado sus dudas sobre del currículum del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, del que ha advertido de que "dice que es doctorando y no está matriculado" o que "tiene un máster en Estados Unidos y luego no lo tiene claro".

"Nos están viendo muchos estudiantes, creo que hace muchísimo daño a la educación ver situaciones que rallan lo patético en algunos dirigentes políticos", ha subrayado sobre los líderes del PP y Cs.

LA DIMISIÓN DE LA MINISTRA, UNA "BUENA" DECISIÓN

En cuanto a la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad, Cosumo y Binestar Social tras destaparse supuestas irregularidades en su máster, también cursado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Pablo Iglesias ha señalado que esta decisión es "buena", aunque ha admitido que le "pesa" porque le parecía "una buena ministra".

Preguntado por la legalización por el Gobierno de un sindicato de prostitutas, Iglesias ha subrayado que el debate de la prostitución es "serio" y, aunque hay un "consenso muy obvio", también es partidario de "escuchar a todo el mundo", tanto a mujeres "explotadas" como al movimiento feminista. "Lo que no se puede consentir es que haya un sindicato de proxenetas", ha apostillado.

Sobre la política migratoria del Gobierno, el líder de Podemos ha admitido el cambio que ha dado desde la acogida del 'Aquarius', a finales de junio, y la expulsión de los 116 migrantes que saltaron la valla de Ceuta a mediados de agosto. "El Gobierno dijo una cosa e hizo otra. Las devoluciones en caliente son ilegales. Lo han dicho los tribunales europeos y el Gobierno debería ser coherente", ha apostillado.