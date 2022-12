La Ley de Universidades da un paso más para su aprobación en el Congreso pero sin el apoyo de PP, Vox, BNG, Cs y Bildu

La LOSU impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso ha aprobado este martes el dictamen del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) con el rechazo del Partido Popular, Vox y BNG y las abstenciones de Ciudadanos y EH Bildu.

Tras este trámite, el proyecto de ley, que ha recibido el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV, pasará a su debate en el Pleno de la Cámara Baja el próximo 22 de diciembre. Durante la Comisión celebrada este martes, los grupos parlamentarios también han aprobado trece enmiendas transaccionales a enmiendas del Grupo Plural (11) y del Partido Popular (2).

Entre las modificaciones que se han incluido en la nueva norma durante su tramitación parlamentaria, destaca que la LOSU impedirá a los colegios mayores adscritos a la universidad pública segregar por sexo, tras admitirse una enmienda presentada por Más País-Equo.

Mas País-Verdes Equo registró en el Congreso de los Diputados una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Universidades (LOSU) que prohíbe que los colegios privados no mixtos o segregados puedan adscribirse a universidades públicas. En concreto, el texto, al que ha tenido acceso a Europa Press, añade un nuevo apartado a la Disposición Adicional Séptima de la ley para que los colegios mayores privados que tengan un régimen no mixto o segregado no puedan adscribirse a una universidad pública.

Asimismo, la enmienda presentada por la formación que lidera Íñigo Errejón señala que "aquellos convenios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de esta Ley, podrán mantenerse hasta su vencimiento, pero no renovarse". "Desde las universidades públicas se debe garantizar un modelo de residencias de estudiantes que se rija por los principios de igualdad", apunta el documento.

Más País- Verdes Equo registró esta enmienda después de que se hiciera viral un vídeo en redes sociales en el que alumnos del Colegio Mayor masculino Elías Ahúja amedrentan a sus vecinas del CMU Santa Mónica-- femenino -- profiriéndoles gritos como "ninfómanas", "putas" y "os vamos a follar", aunque algunas increpadas valoraron que se sacó "de contexto" y que no se sentían "ofendidas".

EL PP CRITICA QUE SE INCORPORE LA ENMIENDA "POR UN ESCÁNDALO"

El PP ha criticado que se haya admitido esta enmienda. "Incorporar algo porque ha habido un escándalo, que rechazamos de plano, no sirve a una nueva ley", ha advertido la diputada María Jesús Moro, en referencia a lo sucedido en el colegio mayor, durante su intervención en la Comisión del Congreso reunida para estudiar las enmiendas presentadas a la LOSU.

Sobre la enmienda admitida para que los colegios mayores se adscriban a las universidades públicas, Moro ha señalado que se generan "unos perjuicios claramente a la autonomía universitaria, a la libertad y al sentido que todavía pueden tener los colegios mayores en el sistema universitario". "No se puede hacer demagogia y mentir. Son las universidades en los estatutos las que tienen que decir cómo se hace. Por eso proponemos volver al texto del Gobierno", ha sentenciado la diputada del Grupo Popular.

Asimismo, la popular ha advertido de que esta ley "es un retroceso" y que "sale aún más oscura y confusa" tras las modificaciones: "Esta es la ley de ERC, EH Bildu y el PNV, no la del sistema universitario español". No obstante, ha celebrado que se haya admitido la enmienda de su formación para "afrontar de inmediato la situación de los profesores tutores de la UNED", aunque ha lamentado el "atropello" al "papel fundamental" de la ANECA, "especialmente en la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios".

EL PSOE CARGA CONTRA VOX: "NO HAN HECHO NADA EN EL PROCESO"

Por su parte, el diputado del PSOE Roberto García Morís ha agradecido el trabajo de todos los grupos parlamentarios excepto el de Vox: "Hay poco que agradecerles porque no han hecho absolutamente nada en este proceso, estuvieron en la Ponencia sin abrir la boca y hoy, con cámaras, sí vienen a insultar".

Entre las mejoras que incluye la LOSU, el socialista ha destacado el compromiso de alcanzar un mínimo del 1% del PIB de financiación para el sistema universitario, estableciendo que las administraciones públicas doten a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar su suficiencia y estabilidad financiera.

Asimismo, García Morís ha resaltado que la nueva Ley de Universidades establece el carácter subjetivo de las becas; que reduce la temporalidad del personal docente al 8%; y que apuesta por la movilidad, buscando la internalización pero también la movilidad entre universidades.

Sin embargo, el diputado de Vox Pedro Fernández ha alertado de que el proyecto de la nueva Ley de Universidades "genera un alto grado de confusión" ya que, a su juicio, "fomenta la ideologización de la Universidad desde su confección, una estrategia muy común en regímenes comunistas". "Pretenden trasladar a la sociedad la división entre hombres y mujeres ya que el texto profundiza en la sobrerregulación en materia de igualdad", ha añadido.

Durante su intervención, el diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha destacado que el Ministerio de Universidades tenía "clarísimo" que era una reforma "impostergable": "Había que reaccionar con todos los actores que inciden en la política universitaria".

LA LOSU FOMENTA EL CATALÁN, EUSKERA Y GALLEGO EN EL ERASMUS

Desde ERC han celebrado que el texto asegure que el estudiantado "conozca en qué lengua se va a cursar la materia y que se fomente el catalán en programas como Erasmus+", así como que reconozca por primera vez el derecho al paro académico que permitirá que los alumnos "puedan defender sus derechos con más libertad". "Queríamos asegurar que el estudiantado ganaba derechos con esta ley", ha apuntado la diputada del Grupo Republicano Marta Rosique, quien ha lamentado que no se haya admitido la propuesta de su formación para que el Rey "no siga firmando los títulos universitarios".

La diputada de EAJ-PNV Josune Gorospe ha destacado que "gran parte" de las enmiendas de su formación "han sido incorporadas" y ha hecho referencia a que la nueva norma refuerza las funciones de las agencias de evaluación de las comunidades autónomas; a la promoción de las lenguas oficiales de los territorios, "con un fomento del idioma propio de las comunidades autónomas"; o que se refuerce la cooperación transfronteriza para las CCAA partícipes en euroregiones.

En cuanto a las becas y ayudas, Gorospe ha mencionado que "se elimina la referencia expresa a que el Estado era el garante a la igualdad de oportunidades en el acceso a la Universidad, así como la capacidad de las comunidades autónomas para contribuir a establecer un sistema de ayudas y becas que ayuden a las personas que más dificultades tienen". También se "blinda" el mantenimiento de la autonomía universitaria y se incorpora una disposición adicional para que personas sin titulación universitaria puedan acceder a la formación permanente acreditando su experiencia profesional.

Aunque el BNG no ha apoyado el texto de la nueva ley, el diputado Néstor Rego ha aplaudido que se haya admitido la enmienda que limitaba los contratos del personal docente e investigador a tres años, "un paso importante e insuficiente". También ha celebrado la incorporación de las lenguas cooficiales "de forma clara" en el sistema universitario.

Para el diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas, este proyecto de ley es una "oportunidad perdida": "Nos parece insuficiente. La Universidad no puede ser cortijo de opciones políticas, el Gobierno no ha movido un dedo para garantizar la neutralidad de los espacios universitarios".

Por último, EH-Bildu ha criticado que la financiación "se debía mejorar": "Hasta el último minuto no ha habido una redacción mínimamente aceptable".