Méndez de Vigo insiste en que no puede cambiar el modelo educativo catalán con el 155, pero sí garantizar el castellano

Actualizado 22/02/2018 16:48:20 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en que el Gobierno no puede reformar el sistema educativo catalán haciendo uso del artículo 155 de la Constitución española, pero sí ha advertido de que el Gobierno está buscando fórmulas para garantizar la enseñanza en castellano como lengua vehicular en esta comunidad autónoma.

"Con el 155 no se puede modificar el sistema educativo, no se puede sustituir la voluntad de un parlamento autonómico", ha afirmado el titular de Educación en una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, donde ha recordado que el Gobierno tiene que cumplir las sentencias que establecen que el castellano es la lengua vehicular junto con el catalán y que, por tanto, va a "encontrar esa fórmula para conjugar" ambas lenguas.

El ministro indicado que el acatamiento por el Ejecutivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que anula el sistema de la LOMCE, que consiste en el pago de plazas en colegios privados para estudiar en castellano cuando no se oferte esta posibilidad en la red pública, no impide al Ejecutivo buscar otras opciones para que las familias puedan elegir en qué lengua quieren que sus hijos cursen los estudios.

"Las sentencias judiciales hay que cumplirlas. La ley catalana (de Educación) establece que el catalán y el castellano son vehiculares", ha dicho el ministro, que ha subrayado que los que "han zanjado las discrepancias son los tribunales, que dicen que al menos debe darse el 25% (de las asignaturas troncales) en castellano".

El ministro ha admitido que la disposición adicional 38ª anulada por el TC, "no tenía que haberse dado nunca porque el Estado actuaba subsidiariamente en algo que no era su competencia". No obstante, ha subrayado que "en el momento en que los tribunales la han echado abajo", el Ejecutivo "tiene que buscar otra fórmula" con el apoyo de otros grupos políticos.

"Respeto y acato (las sentencias), no como otros", ha dicho en alusión a los anteriores gobiernos catalanes, que no han dado cumplimiento a los fallos del TC como del Supremo para garantizar la enseñanza en castellano. "Hay que respetarlas siempre, no solo cuando te conviene, y claro que vamos a tenerla en cuenta (la del TC) y, cuando lo tengamos estudiado, lo hablaremos con el resto de grupos", ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de introducir la casilla del castellano en la prematrícula escolar en Cataluña para el próximo curso, en aplicación del 155, y que el ministerio había recurrido los tres años anteriores por no permitir la Generalitat la opción de elegir la lengua a las familias catalanas, Méndez de Vigo ha admitido que esa opción "se barajó en su momento", pero que él es partidario de estudiar otra fórmula para garantizar este derecho.

"TRATAMIENTO COMÚN" PARA TODAS LAS CCAA CON VARIAS LENGUAS

Preguntado por la polémica en Baleares sobre la obligación de saber catalán para trabajar en la Sanidad, el ministro ha afirmado que el Gobierno está trabajando en otras comunidades autónomas con lenguas cooficiales, además de en Cataluña, para que se garanticen los derechos lingüísticos. "Estamos trabajando en ello, no sólo en una comunidad autónoma, sino también en otras", ha apostillado.

"La cuestión donde hay lenguas cooficiales requeriría de un tratamiento común para todas ellas y saber a qué aternenos. Esa es probablemente una de las vías que estamos explorando para ver qué es cómo se acomoda primero al esquema competencial español", ha argumentado, para añadir hay que establecer "un marco jurídico muy claro y voluntad política para reconocer que lo importante es garantizar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos".