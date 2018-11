La ministra de Educación recibe mañana a los estudiantes premiados en las Olimpiadas Científicas durante 2018

Publicado 13/11/2018 18:56:54 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, recibirá el próximo miércoles 14 de noviembre, a los 28 estudiantes que han sido premiados y reconocidos en las fases nacionales, internacionales e iberoamericanas de las Olimpiadas Científicas de este año 2018.

El acto tendrá lugar en el salón de plenos del Consejo Escolar del Estado, en Madrid, y contará con la asistencia de familiares de los alumnos, profesores colaboradores y representantes de las distintas reales sociedades y asociaciones científicas. Por parte de estas intervendrá Francisco José Marcellán, presidente de la Real Sociedad Matemática Española, según ha informado el Ministerio de Educación en un comunicado.

Entre los estudiantes premiados se encuentra Pablo Criado, que el pasado mes de octubre logró la medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Física celebrada en Puerto Rico, a la que acudió gracias, en parte, al dinero que logró reunir mediante un 'crowdfunding' para costear su viaje, después de que el anterior gobierno de Mariano Rajoy retirara las ayudas a los estudiantes que participan en estos eventos.

Tras el cambio de gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que recuperaría las ayudas, aunque precisó que no podía apoyar económicamente los viajes de las pruebas de este 2018 "debido a la normativa de subvenciones".

En una entrevista a Europa Press, Pablo Criado explicaba qué tiene pensado transmitirle a la ministra Celaá en el momento de la recepción. "Me gustaría decirle que me parece incomprensible lo que ha ocurrido este año y que espero que el año que viene no tenga que ser así. Más allá del dinero, esto demuestra lo que le importa al Gobierno la ciencia y la educación", sentenciaba el joven.