El movimiento 'Fridays for future' mantiene sus protestas tras el 28-A hasta que se tomen "medidas serias" por el clima

Publicado 03/05/2019 10:47:24 CET

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El movimiento estudiantil 'Fridays for future' contra el cambio climático, inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, mantiene sus protestas tras las elecciones generales del pasado 28 de abril hasta que "se tomen medidas serias, inmediatas y eficaces" para mitigar la "crisis climática", y este viernes 3 de mayo ha convocado una concentración a las 17 horas frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, así como en otras grandes ciudades como Barcelona o Bilbao.

"El domingo pasado los españoles decidieron a sus nuevos representantes en las urnas. Dirigirán el país durante un momento clave en la lucha contra el cambio climático, pero no parece que lo sepan", critican los miembros de 'Fridays for future' en Madrid en un comunicado, advirtiendo que no aceptarán "discursos cargados de promesas sin cumplir".

Los jóvenes exponen en su comunicado cifras que justifican su movilización, que en España prendió el pasado mes de febrero. Así, aseguran que los océanos "reciben 12 millones de toneladas de plástico al año", algo equivalente a "1.200 veces el peso de la Torre Eiffel".

"Mientras tanto, en España solo el 30% de los plásticos que consumimos se reciclan. Necesitamos medidas para solucionar este problema, necesitamos que la clase política nos escuche y haga su trabajo", añaden desde 'Fridays for future', que el pasado jueves, a tres días de las elecciones, convocó una treintena de protestas en toda España para que los candidatos a la presidencia del gobierno admitieran la "emergencia climática".

Además de Madrid, este viernes se han convocado protestas en otras ciudades como Barcelona, donde se celebra una concentración a las 16.30 horas en la plaza de Sant Jaume. En Bilbao, la concentración será a las 18 horas frente al Ayuntamiento de la capital vizcaína. En A Coruña, Castellón, Córdoba, Girona, Granada, San Sebastián, Tarragona, Soria, Valencia o Vigo también hay diferentes convocatorias programadas para este viernes.