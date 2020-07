La Plataforma 'yolibre.org' exige a Celaá en el Congreso la libertad de los padres a elegir el colegio de sus hijos

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'yolibre.org' ha reclamado este miércoles ante el Congreso un pacto estatal para que la Educación no esté condicionada por el Gobierno "de turno" y exista en España un modelo educativo "plural", que permita a las familias elegir libremente la educación integral de sus hijos, en igualdad real de oportunidades. En este sentido, exige a la Ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, que sea "más profesora" y "menos política" para ponerse en el lugar de estos progenitores.

Esta organización se define a sí misma como "una iniciativa social transversal en favor de una educación libre y con igualdad real de oportunidades para todas las familias, independientemente de su nivel económico o del lugar en el que vivan". Está promovida "por diversas entidades a las que une su preocupación por el estado actual y futuro devenir del derecho a la libertad en la educación" en España.

Sus representantes se han encontrado en la Cámara baja con las portavoces de PP y Ciudadanos en esta materia, Sandra Moneo y Marta Martín, respectivamente, a las que han entregado "una cartera de profesor" grabada con el cargo de la ministra. Su objetivo es "transformar la rígida y clasista cartera" de Celaá por esta otra "mucho más flexible, ligera y mutifuncional, adaptada a los nuevos tiempos". "Es tal y como nos gustaría que fuese nuestro sistema educativo: versátil en metodologías, abierto a la participación de las familias y plural", explica la plataforma en un comunicado.

TESTIMONIOS DE FAMILIAS

'Yolibre.org' ha enviado también a la responsable de Educación esta cartera con "las cartas de todas las familias que quieren ser escuchadas". Son "testimonios de padres y madres que no han podido llevar a sus hijos al centro que desean por falta de puntos o de dinero", así como "declaraciones de personas de toda España que piden que exista un derecho real a elegir con igualdad de oportunidades la educación que quieren para sus hijos".

"Con este envío le pedimos a la ministra Celaá la empatía y valentía necesarias para hacer lo que hasta ahora nadie ha hecho: construir un pacto social para mejorar la educación de España. Porque el sistema educativo no puede estar basado en la política sino en la realidad, no debe sustentarse en una ideología sino en la pluralidad y no puede ser decidido por el Gobierno de turno sino por un gobierno de todos", denuncian.

A través de sus redes sociales, 'yolibre.org' ha agradecido al PP y Ciudadanos que les hayan recibido en el Congreso y les piden también que lean las cartas que se incluyen en la cartera. "Ya estamos más cerca de que Celaá nos escuche", celebran en su cuenta oficial de Twitter.