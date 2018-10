Podemos llama a la comunidad educativa a emular a los pensionistas y movilizarse por una enseñanza pública de calidad

Publicado 05/03/2018 12:32:21 CET

Los morados aseguran que se quedarán hasta el final de la negociación del Pacto, pero no aseguran su apoyo al texto final

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha llamado a la comunidad educativa a movilizarse para lograr un pacto que fomente una escuela pública de calidad, presionando como están haciendo los pensionistas. A su juicio, son los docentes, los centros y las asociaciones de padres y alumnos quienes tienen en su mano hacer algo del Pacto educativo.

"Creo que la ciudadanía de nuestro país se está salvando a sí misma, como vimos la semana pasada con pensionistas que salen a la calle a defender la subida de sus pensiones. Y creo que la ciudadanía de nuestro país está tomando conciencia de que sólo lo institucional no vale, que lo institucional no es suficiente y sólo si cada uno de nosotros defiende sus derechos conseguirá conquistas", ha explicado.

Por ello, ha defendido, en una entrevista concedida a Europa Press, que la comunidad educativa se movilice. "Estamos en un momento importante en el que hay que exigir que este Pacto pase sí o sí por la derogación de la LOMCE y por una financiación adecuada en la escuela pública y creo que va a ser la movilización lo que haga de este Pacto algo o un 'no Pacto'", ha señalado.

EL PACTO ES DIFÍCIL

Precisamente, la defensa de la educación pública es el motivo por el que Unidos Podemos no tiene intención de salirse de este Pacto Educativo en el que se está trabajando en una subcomisión en el Congreso. Belarra ha asegurado que su formación se quedará en las negociaciones "hasta el final", aunque reconoce que ve difícil un acuerdo.

La diputada ha señalado que ha habido rumores acera de la permanencia de los morados en el acuerdo porque es "una idea que a otros grupos les ha interesado instalar" para hacer creer al resto que Unidos Podemos "no quieren construir". Pero ha aclarado que en su agenda no está previsto el abandono del Pacto. "Lo he dicho en numerosas ocasiones y lo mantengo, nosotros nos vamos a quedar hasta el final porque creemos que es la única garantía de que se apueste por una escuela pública de calidad", ha asegurado.

Lo que no ha descartado es que, si las propuestas de su partido no salen adelante en el acuerdo, no apoyen el pacto. De este modo, los morados seguirían la misma línea que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde firmaron el acuerdo en la subcomisión, pero se abstuvieron en su votación en el Pleno, al considerar que las medidas y el presupuesto que se incluían en el mismo eran insuficientes.

CONDICIONES 'SINE QUA NON'

Sobre los puntos que son imprescindibles para Unidos Podemos dentro del documento final, cita la derogación de la LOMCE y aumentar la financiación. Su intención, según ha explicado, es que el acuerdo no se convierta en un documento que "blanquee" la LOMCE o que permita al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, "ganar tiempo" para seguir aplicándola.

En cuanto a la inversión, Unidos Podemos denuncia que se verá dañada por la metodología elegida para la subcomisión en la que "el PP tiene, en la práctica, capacidad de veto de las propuestas". Esta situación, por la que culpa al PSOE, permite que los 'populares' tengan "la llave" del acuerdo y, al mismo tiempo, "no permite presionar al PP" para conseguir mejores cifras de inversión en Educación.

La dirigente morada se ha mostrado preocupada por "las posiciones que está adoptando el PSOE" dentro de la subcomisión. A su juicio, tanto los socialistas como Ciudadanos "están ayudando, de distintas maneras", a que el PP "pueda gobernar en minoría como si tuviera mayoría absoluta".

Aún así, sus mayores críticas se las lleva el partido que sustenta el Gobierno, al que acusa de no tener "ninguna voluntad de Pacto de Estado". En primer lugar, según ha analizado la diputada, porque "han puesto a negociar al ala más dura del PP" en esta materia, y, en segundo lugar, por la propuesta de financiación que los 'populares' pusieron sobre la mesa esta semana: 5.000 millones para la educación no universitaria hasta 2025.

UNA GENERACIÓN QUE EL PP "DA POR PERDIDA"

"Creo que lo que hace esta propuesta es enterrar definitivamente toda una generación de niños españoles", ha denunciado Belarra. "Pensamos que la inversión en educación es una cuestión de cultura de país y no se puede reducir nunca, y en épocas de crisis económicas menos, porque es lo que garantiza el futuro de los niños del país", ha señalado.

Para la portavoz adjunta de Unidos Podemos la participación de la comunidad educativa y de la sociedad es fundamental en esta materia y, por ello han defendido desde el principio que la subcomisión en la que trabajan se retransmita y que las actas de la misma sean públicas, algo con lo que no han estado de acuerdo todos los partidos.

Preguntada acerca del miedo que podrían tener otros partidos a la hora de negociar ante su electorado, Belarra no lo ve un problema, al menos para Unidos Podemos. Así, ha explicado que, "desde el principio" su formación ha sido "transparente" en sus propuestas y ha asegurado que le gustaría que la sociedad viera "las posiciones que se defienden dentro de la subcomisión". "La opacidad dentro de las instituciones no es una buena noticia", ha apuntado.

Ante la imposibilidad de que esta apertura de puertas se lleve a cabo, el partido de Pablo Iglesias ha iniciado una ruta por España en la que explica a los ciudadanos interesados lo que se está trabajando en el Pacto y recoge aquellas propuestas que les quieran transmitir. Por ahora, han estado en Bilbao y Canarias. Las próximas citas son en Madrid y Extremadura.