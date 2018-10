El PP critica la salida de PSOE y Podemos del Pacto educativo: "No están a la altura"

Publicado 07/03/2018 20:17:23 CET

La portavoz de Educación del PP en el Congreso, Sandra Moneo, ha tachado de "estrategia política" la decisión tomada por PSOE y Unidos Podemos de abandonar las negociaciones el Pacto de Estado Social y Político por la Educación que se lleva elaborando en la Cámara Baja desde hace 15 meses.

Para Moneo "la izquierda no está a la altura de las responsabilidades que tienen para con los ciudadanos y del momento histórico" que se está viviendo, según ha explicado en declaraciones a Europa Press. A su juicio, "hay determinados partidos que no han entendido que la política del dialogo ha venido para quedarse" y que el PP está dispuesta "desde el principio de este Pacto a hacer los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo". "Y no han estado a la altura", ha insistido.

Preguntada por la salida de estos dos partidos de las negociaciones, la dirigente del PP cree que esta actitud "obedece a intereses partidistas y políticos y no educativos". Así, cree que "la salida del PSOE no ha sido casual" y que "Podemos ha acabado haciendo lo mismo por pura estrategia política".

En este sentido, se ha referido a la portavoz adjunta del grupo confederal, Ione Belarra, para señalar que tiene "poco respeto hacia sus compañeros que llevan mucho tiempo trabajando, hacia los más de 85 comparecientes en la subcomisión y al resto de grupos parlamentarios".

CRITICA QUE SE "ADUEÑEN" DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Del mismo modo se ha mostrado crítica porque la izquierda esté intentando "adueñarse de la comunidad educativa y no admiten que esta representa "a todos los alumnos, padres, madres y profesores del país" de los que "la inmensa mayoría", según ha apuntado Moneo, "lo que quiere es un pacto educativo".

A pesar de esta situación, los 'populares' se han mostrado dispuestos "a seguir trabajando" en el informe de la subcimisión y a "proponer reformas". "Se quejaban de que el PP les podía vetar sus propuestas y ellos han acabado vetando el Pacto educativo", ha concluido Moneo.